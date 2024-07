L'abonnement Ubisoft+

J’ai un compte Ubisoft depuis bien des années. Presque 16 ans pour être précis. J’ai donc suivi l’évolution de tous les services lancés pour se faire une place sur PC et consoles. Et honnêtement, c'est un beau bordel. Cependant, c’est bien plus propre aujourd’hui et il y a moyen de gratter quelques jeux de temps en temps, et même de jouer en streaming sous certaines conditions. Voyons ça de plus près.

Accès : site d'Ubisoft Support : disponible sur Windows, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Amazon LunaPrix :Cela fait un bon moment qu’ Ubisoft propose sa boutique maison pour fidéliser ses clients, mais aussi pour contrôler un peu les accès et disposer de statistiques d’utilisation. Je vous préviens, revenir aux prémices de ce service est un peu chaotique. Je vais donc vous épargner un long historique et plutôt utiliser la bonne vieille méthode des bullets points. Et même comme ça, vous allez remarquer le délire que ça doit être en interne, avec de multiples lancements, beaucoup trop de noms et pas forcément de ligne directrice très claire.Je me doute être passé à côté de quelques détails, mais globalement, c’est à peu près l’historique de la création du service d’abonnement d’Ubisoft. Notons aussi que lors du récent rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, et pour que cet énorme deal soit accepté par l’Europe, Microsoft a signé un accord avec Ubisoft pour la gestion des droits de streaming des jeux Activision Blizzard King pendant 15 ans . Pour l'instant, ce n'est pas encore en place, mais ça ne serait tarder. Bref, en attendant de voir comment tout cela sera distribué, voici les deux formules d’abonnements actuellement à disposition.Cette formule propose un accès à un catalogue sur plusieurs plateformes différentes, dès les premiers jours de la sortie des jeux. Le tout avec les éditions complètes, donc avec tous les DLC, mais aussi des réductions si on veut les acheter, des récompenses, un système de sauvegardes en cloud, etc. En date de juin 2024, tout cela est, et avec un peu moins de choix sur, ainsi qu’. Les consoles PlayStation et Nintendo reste sur le bord de la route.Plus abordable, mais aussi plus petite, cette formule propose(en date de juin 2024) en éditions standards et. Notons qu’Ubisoft a un partenariat avec Sony et que l'on retrouve cette formule (29 jeux pour le moment) directement incluses dans les abonnements PlayStation Plus Extra et Premium, mais cependant uniquement réservé à la PS5. Mine de rien, c'est toujours ça de pris, surtout si vous êtes déjà abonné à l'un des services de Sony. Du côté de Nintendo, toujours rien de prévu.Comme je le disais en introduction, j'ai donc profité au maximum des trucs et bidules Ubisoft puisque je me suis créé un compte dès la sortie du Ubisoft Game Launcher, peut-être même un peu avant via Ubi.com. C'est en tout cas ce que me précise un mail datant de décembre 2007, ce que je trouve assez fou puisque mon compte Steam est donc plus jeune.Actuellement, j’aiet j’ai dépensé… pas un centime. Concrètement, il arrive parfois qu’Ubisoft fasse des cadeaux. Ils ne le font malheureusement vraiment pas souvent et zappent un peu l'aspect communication sur le sujet. D'après mes notes personnelles, j'ai commencé par obtenir Rayman Origins en mai 2016 (il est sorti en 2011), pour ensuite récupérer quelques gros jeux comme les deux Watch_Dogs, quelques Assassin's Creed et Far Cry. C'est clairement que des jeux qui ont au minimum 4 ou 5 ans, et d'ailleurs, j'ai comme un doute sur le fait qu'Ubisoft continue à faire des cadeaux de la sorte, surtout avec des abonnements à pousser. Mais on ne sait jamais et la création d'un compte ne coûte finalement rien, à part le fait de partager une adresse email. Et si vous disposez déjà d'un compte, vous avez peut-être quelques jeux qui traînent.Enfin, si vous avez lu la partie de dossier dédiée à Prime Gaming et Amazon Luna, vous savez que vous avez lasur la plateforme d’Amazon. Pour cela, il suffit tout simplement de lier votre compte Ubisoft avec Luna, et c'est parti ! Mine de rien, c'est très pratique pour lancer un jeu sans à devoir l'installer, genre directement via votre TV.Je pensais que cela été un peu comme les autres acteurs sur PC, mais non,Non pas que je souhaitais jouer à The Crew en 2024 (puisque je ne l'ai jamais lancé), mais faire une section spéciale "Jeux inactifs" avec le logo du jeu en gris, c'est un peu dur.