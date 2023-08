Microsoft propose sa carte Ubisoft+ à la CMA

Le grand délire du rachat d' Activision Blizzard King par Microsoft continue. Si tout semble "ok" dans la plupart des grands marchés, ce n'est pas encore le cas au Royaume-Uni, avec la CMA (Competition and Markets Authority) qui bloque encore ce tout petit achat de quelques 69 milliards de dollars. Bref, c'est encore un peu le bordel, et Microsoft ne peut pas valider son panier en mettant de côté tout un marché, à savoir l'Europe.Mais... Here Comes a New Challenger ! Et il s'appelle Ubisoft Afin d'apaiser les régulateurs et ne pas accentuer sa position dominante dans le secteur du Cloud Gaming, Microsoft n'a pas le choix et doit trouver des solutions pour montrer patte blanche. Cette fois-ci, la proposition présentée à la CMA ( par ici pour tous les détails ) comporte un truc que l'on attendait pas vraiment : une alliance avec Ubisoft, qui se chargera de proposer tous les jeux consoles PC d'Activision Blizzard durant les 15 prochaines années suite à l'acquisition dans Ubisoft+. Concrètement, cela garantie à la CMA que Microsoft ne sera pas tout seul à proposer les jeux Activision Blizzard dans son abonnement Xbox Game Pass (et donc aussi son service Xbox Cloud Gaming).Par contre, il y a une petite douille. On parle bien de Cloud Gaming, ce qui fait qu'Ubisoft pourra distribuer les jeux Activision Blizzard via son abonnement Ubisoft+ et uniquement en streaming. Et évidemment, ce ne sera pas cadeau puisqu'Ubisoft devra rémunérer Microsoft pour les droits de diffusion des jeux. Mais du coup chez Ubisoft, c'est la fête et le communiqué est assez clair : faudra passer à la caisse.« Avec un seul abonnement à Ubisoft+ Multi Access, les joueurs pourront bientôt jouer à leurs jeux Ubisoft et Activision Blizzard préférés sur différentes plateformes, notamment sur PC, Xbox, Amazon Luna, et sur PlayStation via Ubisoft+ Classics ».Il faudra donc un abonnement Ubisoft+ Multi Access, facturé à 17,99 € / mois, pour profiter des jeux Activision Blizzard, et uniquement en streaming. Aussi, il semblerait que pour les joueurs et joueuses sur consoles PlayStation, ce droit passe passe par les abonnements PlayStation Plus Extra (13,99 € / mois) et Premium (16,99 € / mois), avec notamment l'intégration du Ubisoft+ Classics. Oui, c'est un beau bordel, et il est clair que des précisions seront apportées dans les semaines à venir.Pour rappel, la décision de la CMA sera rendue au plus tard le 18 octobre 2023.