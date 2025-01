Quand on parle de bundles de jeux sur PC, on pense inévitablement à Humble Bundle qui propose depuis toujours de remplir sa liste de jeux en attente pour quelques piécettes, donc pour pas cher ! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit cours d'histoire si vous le voulez bien.

Les prix sont très souvent attractifs et il a toujours été question d'inclure des organisations caritatives parmi les bénéficiaires de l'argent récolté. D'ailleurs et au moment d'écrire ces lignes, Humble Bundle déclare avoir donné 262 millions de dollars depuis 2010, un joli pactole qui fait du bien.



Un bundle type est une offre se déroulant sur une période de deux semaines pendant laquelle vous pouvez acheter un lot de jeux selon l'adage "payez ce que vous voulez". Découpés en trois, ces "tiers" correspondent à des lots comprenant de plus en plus de jeux à mesure que vous augmentez le montant que vous souhaitez allouer. Libre à vous de dépasser les paliers proposés. La répartition par défaut de cette somme peut être totalement modifiée pour allouer plus ou moins d'argent aux organisations caritatives, aux développeurs et à la société Humble Bundle.

À la différence d'un bundle, les jeux n'étaient pas connus avant le prélèvement mensuel, ce qui a été un frein au démarrage de cette offre. Depuis juin 2017, en plus des titres du mois, les abonnés ont accès au Humble Trove, qui est une bibliothèque de jeux plutôt anciens mais sans DRM. Le service change de nom fin 2019 (pour Humble Choice) et de formule : deux niveaux d'abonnement avec neuf jeux pour le premium et trois pour le niveau de base.



Nouveau changement en janvier 2022 (qui est l'offre que l'on connaît aujourd'hui) : un seul niveau d'abonnement pour un nombre de jeux mensuels pouvant fluctuer et un Humble Trove qui impose désormais l'utilisation d'un client sur Windows (qui perd donc la compatibilité des jeux sur Mac et Linux, et qui gagne de fait un DRM).

L'origine du Humble Store viendrait du besoin pour les développeurs indépendants d'avoir une plateforme de vente facilitant la mise en place sur leur propre site d'un système "clef en main" de vente de leur jeu, qui se concrétisera par un widget Humble Store.



Ainsi, Humble Store se démarque d'un (allez... au hasard) Steam, en offrant un service plus personnalisé aux petits développeurs. La section dédiée à la vente de jeux individuels comme nous la connaissons aujourd'hui sur le site est lancée fin 2013.



À chaque vente effectuée sur le Humble Store, la société reverse 10% aux oeuvres de charité comme la Croix-Rouge américaine ou Child's Play.

afficher la compatibilité avec le Steam Deck, machine à vendre des bundles par excellence. D'ailleurs protip pour les Deckés : gardez en favoris

afficher la compatibilité avec le Steam Deck, machine à vendre des bundles par excellence. D'ailleurs protip pour les Deckés : gardez en favoris ProtonDB qui donne (de manière plus fine que les trois macarons Steam) les informations de compatibilité de vos jeux Steam sur le Deck.

En prenant le plus gros tiers, on peut se retrouver avec un lot de jeux coûtant entre 1 et 3€ l'unité, le tout étant de tomber sur un lot comprenant des jeux qui vous intéressent et que vous n'avez pas déjà pour maximiser l'intérêt de votre achat. C'est la limite de ce modèle de vente pour le joueur : on se retrouve souvent avec des clefs Steam en doublon. Les bundles en cours de vente sont affichés avec le thème et le nombre de jours restants. Une fois sur la page du bundle, vous devrez choisir votre "tiers", ajuster le montant si besoin/envie et passer à la caisse. Est également présent le truc à la mode depuis plusieurs mois, qui consiste à

Là encore, vous prenez tout ou rien du lot, mais cet abonnement a désormais le mérite de pouvoir être mis en pause après avoir vu quels jeux étaient inclus. J'ai pu, grâce à ce système, mettre en pause l'abonnement à six reprises, sans que cela ne pose de problème pour prendre le septième mois qui m'intéressait.



En plus des jeux, vous pouvez avoir droit à des extras, généralement des bons de réductions pour le Humble Store sur des jeux et/ou DLC en relation avec les titres du mois. De plus, si vous cumulez (sans mettre en pause donc) plusieurs mois d'affilés, vous aurez droit à des remise sur le Humble Store allant jusqu'à 20%. Enfin, comme dit plus haut, l'accès au Humble Trove (contenant plus de 50 jeux indés) vous sera accordé via l'app Windows tant que votre abonnement reste actif.

Article faisant partie du dossier " Jouer moins cher et légalement ".​Dernière mise à jour : 10/01/2025Accès : site Humble Bundle Support : disponible sur Windows, macOS X, GNU/Linux, iOS, AndroidPrix :Le concept de Humble Bundle est assez simple : il s'agit detout en donnant à une œuvre de bienfaisance au passage. Ce projet a été initié par Jeff Rosen de Wolfire Games en, mais dès le deuxième bundle en décembre de la même année, la société Humble Bundle est créée pour gérer la promotion, les paiements et la distribution de ces lots de jeux. Le business du site suit son petit bonhomme de chemin, date à laquelle la société est rachetée par Ziff Davis via sa "petite" filiale, une certaine IGN Entertainment (on revient là-dessus un peu plus bas).Si les premiers lots étaient exclusivement composés de jeux sans DRM à destination des Windows, macOS et Linux, l'offre s'est diversifiée avec d'autres types de contenus numériques commedes applications, des jeux AAA, des titres consoles, de la musique, des ebooks, etc. Aujourd'hui,En, Humble Bundle lance son service par abonnement par là ), une sélection de plusieurs jeux PC (Steam et/ou sans DRM) avec 5% des frais d'abonnement reversés aux œuvres et des bons de réduction sur les achats dans le par ici ).À coté des bundles se trouve le store maison (Humble Store),et non plus dans des bundles accessibles seulement sur une courte période, et connaissant des périodes de soldes comme tout store qui se respecte.Enfin, Humble Games est la branche d'édition de l'entreprise visant à soutenir les jeux indépendants et employant à San Francisco environ 60 personnes à sa création en février 2017. D'abord labellisés Presented by Humble Bundle, les jeux seront édités sous la bannière Humble Games à partir de mai 2020. Un mois plus tard, le Black Game Developer Fund voit le jour afin de financer, produire et soutenir les développeurs noirs., date à laquelle les 36 employés restants sont licenciés. Les jeux encore en développement seront édités par une société tierce, The Powell Group.Je ne m'étalerai pas sur le programme Partenaires Humble, qui vise à vous rémunérer si vous êtes unHomme-Sandwich 2.0, car si vous êtes de cette espèce, vous n'avez rien à faire sur Factor.On dit souvent que tous ceux qui ont du succès gagnent autant de critiques, et Humble Bundle ne déroge pas à la règle. C'est parti pour une petite liste de plaintes plus ou moins valables.Certains développeurs se plaignent, et ce depuis le départ, de difficultés à faire accepter ses jeux dans les Bundles. La société leur répond que les équipes sélectionnent les meilleurs titres pour ne pas détériorer l'image de marque de Humble Bundle.en comparaison des sommes d'argent récoltées durant la vente d'un bundle.Concernant, ceux-ci ont pu critiquer l'inclusion dans un bundle d'une version non native, ce à quoi Humble Bundle a répondu en offrant la version native aux acheteurs de ces bundles, quand celle-ci devenait disponible. D'autres joueurs ont pesté sur le fait que certains jeux étaient affichés "sans DRM" alors qu'ils en avaient.En octobre 2017, quand IGN rachète Humble Bundle, beaucoup de monde s'est posé la question , légitime, du. En effet IGN est un poids lourd de la presse vidéoludique, et on voyait déjà mal comment les tests des jeux Humble Games, voire même des jeux tiers ayant une promotion sur Humble Bundle, pouvaient être "neutres". Au final, ça a l'air de rouler. Sauf que depuis ce rachat, les "mauvais signaux" se succèdent.Au niveau de la vente des bundles, des plafond ont été mis en place (depuis avril 2021 et jusqu'à récemment), mais suite à de mauvaises presses, les montants personnalisés sont de retour. Un rétropédalage bienvenu, bien que cette possibilité soit désormais cachée et avecpour Humble Bundle. C'est fini de lâcher 1 euro pour un pack ! Maintenant, le billet d'entrée est fixe.Depuis avril 2022, des licenciements sont régulièrement annoncés etMais "pas d'inquiétude, Humble Bundle n'est pas affecté". Ouf, tout va bien donc ! Aussi, la société a déclaré qu'elle se restructurait avec l'intention de poursuivre ses activités, alors que d'anciens membres du personnel ont déclaré qu'elle avait été fermée. IGN aurait essayé de vendre Humble Games à deux reprises avant de décider des licenciements. D'anciens employés ont critiqué Ziff Davis, pour ne pas avoir compris comment gérer correctement un éditeur de jeux.En résumé, la société initiale qui se voulait vertueuse s'est transformée en une entreprise américaine comme les autres.Bon c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que propose concrètement Humble Bundle comme économies sur mes achats videoludiques si je fais un tour sur le site aujourd'hui ? Eh bien, nous pouvons résumer cela en: Humble Bundles, Humble Choice et le Humble Store.Vous devez tout d'abord choisir quel type de contenu numérique vous souhaitez acquérir : jeux, livres ou logiciels. Donc pour ne pas perdre le fil de ce dossier (et les trois du fond qui commencent à décrocher), nous resterons sagement dans la section jeux.C'est sous cette appellation que se cache l'offre par abonnement de Humble Bundle. Ici,, vous aurez accès mensuellement à une quantité variable de jeux (tournant autour de huit),ce qui donneVous connaissez leSteam ? Bon et bien le Humble Store, c'est pareil, mais avec d'autres tarifs et promotions que celui de Valve. Je parle de Steam, mais de nombreux autres stores pullulent sur les internets comme Indiegala, GreenManGaming, GameBillet, GamersGate, etc. Honnêtement, le plus simple pour s'y retrouver et trouver le meilleur prix dans cette jungle est sans doute de se tourner vers Isthereanydeal, que nous traiterons évidemment un peu plus tard dans ce merveilleux dossier.