Humble Games ferme mais pas trop

En quelques années, Humble Games, la branche édition d'Humble Bundle, est devenu un incontournable de la scène indie avec des hits comme Signalis, Prodeus, Slay The Spire, Temtem ou Unpacking. Pourtant les choses ne sont pas roses en interne. Après une première vague de licenciements en novembre , on apprend via un message sur Linkedin que les 36 personnes du studio ont pris la porte et que le studio a fermé ce qui a été confirmé par une autre employée . Pourtant, selon un représentant de Humble Games , ce n'est pas exactement vrai : le studio a bien connu une nouvelle vague de licenciements mais continue d'exister. En clair, c'est une coquille vide qui existe uniquement pour honorer les contrats existant. Humble Games doit par exemple publier Monaco 2