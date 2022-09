Il y aura la baleine le joueur avec de solides moyens financiers qui va remporter des points en achetant plein de jeux, en mettant des thunes sur son porte-monnaie PlayStation Network, remportera des trophées, il atteindra ainsi le rang 4. C'est à dire qu'il aura des objets de collections uniques, et le service client lui répondra quand il appellera.

le joueur avec de solides moyens financiers qui va remporter des points en achetant plein de jeux, en mettant des thunes sur son porte-monnaie PlayStation Network, remportera des trophées, il atteindra ainsi le rang 4. C'est à dire qu'il aura des objets de collections uniques, et le service client lui répondra quand il appellera. Il y aura le joueur lambda, avec seulement quelques jeux, il va difficilement monter les rangs, et quand il appellera le service client, il tombera sur un répondeur.

Il y aura le joueur ruiné par l'achat de sa PlayStation qui vient de monter de 50€, il ne peut plus jouer qu'à des démos, et quand il appellera le service client, deux gros bras se pointeront chez lui pour lui faire voir des étoiles d'une autre manière.

Un service client, c'est un investissement, et quand on est une société de gros radins, on trouvera toujours d'amusants subterfuges pour se moquer du monde. Là c'est Sony qui vient d'inventer le support client de classes pas très classe. Comment ça ? Je vous explique. Un tout nouveau programme de fidélité, avec des rangs allant du premier au quatrième, vient d'arriver chez le constructeur japonais. Il se nomme le PlayStation Stars et il vient de débuter aujourd'hui en Asie et au Japon, arrivera en Amérique du Nord et en Amérique du Sud le 5 octobre 2022, et finira par venir nous bananer en Europe et en Australie le 13 octobre. Mais qu'est-ce donc ? Après une simple inscription gratuite grâce à un compte PSN valide, plus vous augmenterez de rang dans le programme, plus obtiendrez des récompenses et plus vous aurez accès à un service client de meilleure qualité . Non, vous n'avez pas mal lu.En gros ça devrait se passer à peu près comme ça :Sérieusement, j'exagère à peine. La prochaine étape c'est quoi ? Pour avoir toute sa durée de garantie, il faudra être rang 4 du PlayStation Stars ? Pour le moment, ces conditions contestables sur le support ne concernent que l'Asie et le Japon. Donc, espérons que Sony se ravisera d'ici le 13 octobre.