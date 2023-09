Jim Ryan quitte Sony

Jim Ryan a une carrière bien remplie. Il est entré dans la division européenne de Sony Computer Entertainment (qui deviendra Sony Interactive Entertainment) en 1994 et a occupé pas mal de postes avant devenir le patron de SIE en 2019. Il a supervisé (entre autres) le lancement de la PS5 mais le poids des années a commencé à peser (il est sorti du lycée il y a 46 ans ) surtout qu'il fait régulièrement la navette entre le Royaume-Uni (sa patrie d'origine) et les Etats-Unis.Donc il va faire un truc qui peut paraître incroyable pour les macronistes : il va prendre sa retraite . Il quittera son poste le 31 mars et c'est Hiroki Totoki qui assurera l'intérim en attendant de trouver un successeur. Hiroki Totoki est déjà le CFO, COO et président du groupe Sony dans son ensemble. Jim Ryan est le cinquième patron de Sony Computer Entertainment après John Kodera, Andrew House, Kaz Hirai et Ken Kutaragi.