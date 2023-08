Future Games Show 2023 : le gros (gros) résumé

Après un Opening Live mardi soir, annonçant certes de gros titres mais sans réelle surprise, hier soir a été l'occasion d'un Future Games Show sans trop de baratin présentant des titres certes de plus petit calibre, mais dont la variété était telle que chacun y trouvera forcément son compte. Alors installez-vous confortablement, accrochez vos ceintures, et on est partis pour un grand voyage.

Stop Dead

OUTRAGE

Streets of Rogue 2

Soulslinger: Envoy of Death

Eternights

Blasphemous 2

Parcel Corps

livreur Uber-eat

The Gap

Robocop Rogue City

Gangs of Sherwood

Star Trucker

QubiQuest: Castle Craft

Sprawl

Tavern Keeper

AK-Xolotl

Twin Sails Interactive

ALOFT

The Last Faith

It's a Wrap!

Underlab

Park Beyond

Tiny Glade

Pacific Drive

Warhaven

Warhammer, Age of Sigmar: Realms of Ruin

Abiotic Factor

Phantom Spark







Europa

Tennocon

Wild Country



Ravenswatch

Scorn

Symphonia

Dome-King Cabbage

Astronimo

Hexxen Hunters

Freedom Games

Wayfinders

Ad-infinitum

Helskate

Deathground

Tormented Souls 2

Hellsweeper VR

The Pirate Queen

Vertigo 2

Islanders VR Edition

Tin Hearts

DAVIGO

Pour bien nous tuer les yeux et nous éviter d'avoir à regarder le reste du show, on a commencé par ce runner FPS frénétique où comme le titre l'indique, s'arrêter causera votre mort. Donc il va falloir courir, attraper des objets et armes en télékinésie entre vos mains et eventuellement les jeter contre vos adversaires. C'est Gridsnap Games LLC qui développe et Rogue Games Inc. qui édite et ça sort le 5 octobre 2023 sur Steam et l'EGS et une démo est aussi disponible sur Steam.Second jeu mais présenté en early pre-alpha, donc pas fini du tout, Outrage propose de la baston de rue en arènes entre potes en vue pseudo isometrique. Ca ressemble à un gros défouloir et on nous promet des modes Battle Royale et Chacun pour soi à 32 joueurs ainsi que des modes en équipes. Hardball Games prévoit de le sortir à l'été 2024 sur SteamDéjà annoncé à l'ONL, ce GTA-like (les vieux vus de dessus) proposant des miliers de mondes ouverts générés procéduralenemt a montré ses pixels et ses carnages. Jouable seul ou à plusieurs, il doit sortir sur PC en 2024. Il est développé par Matt Dabrowski et édité par tinyBuild Ce nouveau FPS rogue-lite propose un mélange de western et de post-apocalyiptique où vous affrontez des démons de l'enfer, squelettes et autres âmes damnées avec des flingues et de la magie. Elder Games se charge de son développement et Headup Publishing fait son édition. Il doit sortir en accès anticipé d'ici la fin de l'année mais une démo est déja disponible sur Steam si ça vous voulez tenter le coup.Déja annoncé au State of Play de juin de l'année dernière , et devant sortir en début d'année, Eternights du Studio Sai refait une apparition pour nous dire qu'il sortira finalement le 12 septembre 2023 sur PS4, PS5, Steam et l'EGS. Il y est toujours question d'un groupe de jeunes qui vivent leur vie amoureuse et combattent une infection dans un japon dévasté. Le style anime est plaisant pour qui aime le genre et on appréciera la date affichée en haut à droite sur la moitié des plans pour vous dire de vous presser. Notez qu'une démo est disponible sur Steam. The Game Kitchen et Team17 se sont dit qu'il était bon de rappeler que leur jeu sortait aujourd'hui. Heureusement, en lecteur avisé, vous le saviez déjà puisque vous avez pu lire le test de Rozzo ici même et en avance ! Si vous aimez vous faire du mal, il est disponible sur Steam, Gog, Xbox Series, PS5 et Switch.Ce titre propose avec humour de fairedes livraison à vélo. L'occasion de foncer en faisant un maximum de parkour dans une ville cartoon, en évitant la circulation, les passants et de profiter de la verticalité de certains recoins pour trouver des routes alternatives. Ca semble frais et léger et ce jeu de Billy Goat Entertainment Ltd et Secret Mode devrait sortir en 2024 sur Steam, Xbox Series et PS5.Beaucoup moins léger, ce thriller psychologique remonte dans les souvenirs d'un père tentant de guérir sa famille. Le jeu semble proposer des graphismes réalismes même si toutes les photos sont dessinées. Il y sera bien sûr question de réunir les pièces du puzzle pour retrouver le fil des évênements et des souvenirs, bons comme mauvais. Ca sort le 19 octobre 2023 sur Steam, PS4/5 et Xbox; c'est développé par Label This et édité par Crunching Koalas A ne pas confondre avec The Gap , sorti lui le 15 avril 2023.Enfin une bonne adapatation de Robocop en jeu-vidéo ? Il semblerait bien que Teyon ait en effet été inspiré par les films et propose ici d'incarner le flic le plus rigide de Detroit dans toute sa splendeur. Les gunfights sont nerveux et les décors destructibles totalement inspirés des films font forte impression, Ca sort sur Steam, EGS, PS5 et xbox Series, en théorie en septembre de cette année et c'est édité par Nacon Cet Action-RPG en coop déja aperçu en début d'année refait parler de lui. Rien de spécial à en dire, 4 persos, un univers Steampunk, et un vague rapport avec Robin des Bois. Sûrement. Quelque part. Ah oui, dans le titre au moins, et on affronte les armées du Sherif de Nottingham. Ca sort le 19 octobre 2023 sur Steam, EGS, PS5, Xbox Ceries, c'est développé par Appeal Studios et édité par Nacon Monster and Monster nous présente ici un simulateur de camions de l'espace. Pas sûr que ça concurrencera American Truck Simulator, mais l'idée est à peu près la même : livrer des cargaisons aux quatre coins de l'univers. A voir si il aura la diversité et la longévité d'ATS. C'est Raw Fury qui édite et ça sort quelque part en 2024 sur Steam.Prenez Minecraft, laissez les joueurs monter un chateau, puis envoyez-leur des vagues d'ennemis. Rincez et répétez. C'est plus ou moins la boucle de gameplay qui se dégage de ce trailer et on n'est pas sûr que ça se démarquera de la concurrence. TwinEarth devrait le sortir cet hivers sur Steam et l'EGS.Sprawl à beau nous appater à base de chants et tambours rappelant instantanémpent Ghost in the Shell, il semble être ni plus ni moins qu'un shooter rétro façon Quake dans une metropole japonaise cyberpunk. Le jeu ne renie pas la filiation à Quake et propose même du rocket-jump (enfin du bullet-jump visiblement) et ne néglige pas les mouvements plus modernes comme le wall riding. C'est le studio Maeth qui le développe et Rogue Games Inc qui l'édite et il est sorti hier sur Steam et Epic.Gérez votre taverne grace à Greenheart Games . La vidéo absolument pas in-game présente au moins un univers fantastique et loufoque digne du Donjon de Naheulbeuk. Les captures d'écran présentent, elles, un jeu de gestion plus habituel, où il faudra partir d'une cabane en bois pour en faire un palace fréquenté. C'est mignon et visiblement plein d'humour donc pourquoi pas ? Sortie, le 3e trimestre 2024 sur Steam.Sous ses airs de Nuclear Throne-like, AK-Xolotl mélange le mignon et le carnage dans ce shoot vu de 3/4 dessus tout en pixel art. L'objectif sera évidemment de tuer tout le monde mais on pourra aussi pouponner d'autres ak-xolotl. C'est 2Awesome Studio qui développe le jeu et Playstak qui l'édite, il sort ce 14 septembre et une démo est déjà disponible sur Steam.Twin Sails Interactive nous présente 3 jeux dans une seule vidéo, ce qui va me faire gagner quelques secondes dans ce résumé qui prend des tournure de roman.Premier jeu :Il s'agit ici de gérer la redaction d'un journal, de l'embauche des journalistes à l'installation des rotatives. C'est joliment illustré et ça donne envie de voir le résultat final, censé sortir au 1er trimestre 2024, grace à Studio Nul games.Second jeu :"JRPG narratif" mais aussi combats tour par tour pour ce jeu aux graphismes faisant penser à Stardew Valley, même si il raconte ici l'histoire d'un frère et d'une soeur qui vont en vacances chez leur grand-mere et qui comme Scooby-Doo vont aller d'enigmes en enigmes. Ca sort "prochainement".3e jeu :RPG-tactique en 3D isométrique, le titre semble très inspiré des premiers X-Com et propose du combat tour par tour dans un univers sombre, glauque et apparemment bien vide, à part en ennemis. Drop Rate Studios devrait l'avoir terminé pour novembre 2023.Vous aimez les îles flottantes il parait (non, pas le dessert, les trucs dans le ciel du dernier Zelda). Astrolab Interactive Inc. l'a visiblement compris et vous permet avec ALOFT de vivre votre rêve sur une planête balayée par les tempêtes où vous devrez avancer d'île en île et découvrir leurs mystères. Au menu : deltaplane, ile flottantes donc, mais aussi survie et monstres volants. Ca a l'air frais et une démo serait disponible sur Steam (même si la page de la démo renvoie sur le jeu complet) en attendant la sortie définitive en 2024.Un genre de Blasphemous gothique, avec des armes à feu, en pixelart, développé par Kumi Souls Games et édité par Playstack . On peut participer à la béta sur Steam ou attendre novembre 2023 pour sa sortie sur Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox cerises et xbox one.Difficile de bien saisir comment se joue ce jeu vu sa présentation façon dessin animée et sur fond de rap US façon Prince de Bel-Air mais ça ressemble à une sorte de puzzle game où votre station de montage possède plusieurs pistes qui vont chacune contrôler une partie du niveau où se balade votre personnage. Si cela vous intrigue suffisamment, vous pouvez essayer la démo sur Steam ou même acheter le jeu sorti hier sur Epic et Gog. Merci Chanko Studios et AMC Games pour celui-ci.Par les créateurs de Project Winter, qui était déjà un jeu de camaraderie-tromperie multi-joueur, ici vous vous retrouvez dans un labo sous-marin où une équipe essaye d'infiltrer et de bousiller la station tandis que l'autre équipe essaye de la maintenir en fonctionnement en repoussant les envahisseurs. Ca a l'air de créer un beau bazar en vue isométrique en tous cas. Other Ocean ne sait pas encore quand ils le sortiront.mais ce sera sur PC et consoles.Cette vidéo sur le jeu de création de parcs d'attraction de Limbic Entertainment et sorti ce 15 juin fait l'éloge du patch 2.0 qui devrait sortir, des nouvelles capacités de partage de créations via Mod.IO et du premier DLC nommé Beyond eXtreme. Youpi ! Tout cela arrive "bientôt" sur PS5, Xbox Series et Steam.On ne le voyait absolument pas être présenté à la Gamescom mais ce petit jeu de Pounce Light, intimiste et proposant la génération procédurale de ruines, villages et chateaux bucoliques à son rythme a bien fait parti du panel de cette année. C'est tout mignon et calme, et on devrait pouvoir caresser des moutons.dès 2024 sur Steam.N'en finissant plus de nous aguicher, ce rogue-lite nous amenant à nous enfoncer toujours plus loin en voiture sur une route de plus en plus sombre remplie de débris étranges et de phénomènes inexpliqués nous ramenant sans cesse à notre point de départ devrait enfin atterrir début 2024. C'est toujours prévu sur Steam, EGS et PS5 par Ironwood Studios et Kepler Interactive Exactement le même trailer qu'au show d'ouverture, Nexon remontre Warhaven et ses combats joueurs contre joueurs en équipe et en armure mediévale sur fond de gros rap US. Un genre de Dark Souls Arcade en somme.Si vous êtes fan de RTS, de Warhammer et du style World of Warcraft, vous serez sûrement heureux d'apprendre qu'une nouvelle campagne nommée Realms of Ruins arrive. Pour les autres, vous pouvez passer cette vidéo. L'extension sort néanmoins le 17 novembre 2023 sur Steam, EGS, Xbox Serie et PS5.Imaginez si Half-Life avait intégré toutes ces idées de gameplay formidables que sont le crafting, la construction et la défense de base en coop... N'imaginez plus, Deep Field et Playstack l'ont fait. Malgré ses graphismes d'un autre temps, ça sort bien en 2024 sur Steam et l'EGS.L'un des ovnis de la soirée, Ghosts nous sort là un wipeout-like épuré où on conduit des... vaisseaux ? assemblages ? trucs qui vont vite sur des circuits imaginaires tout en pastels. A voir contrôles en main si le titre édité par Thunderful tient la route (vous l'avez ?). ca doit sortir sur Steam et Switch un jour prochain.Petite pause pour une vidéo qui arrive à vous montrer 8 jeux en une minute vingt chrono. Oui, ça fait bien 10 secondes par jeu, pourquoi ? Les heureux nominés pour ce hachage en règle sont :Super Adventure Hand, Corsairs Legacy, Afterdream, Loddlenaut, Clem, Night Loops Airship Kingdom Adrift et Luna Abyss.PS : on me dit dans l'oreillette que 2 jeux ont eu droit à une vidéo de plus de 10 secondes mais non montrées hier. je vous mets donc un lien vers les vidéos idoines sur le nom des jeux en question.Assurément l'une des bonnes surprise de ce FGS, Europa de Helder Pinto qu'on avait aperçu fin 2022 apporte un peu de délicatesse dans ce monde de brutes avec ses graphismes et son monde à la croisée d'un Ghibli et d'un Zelda. Le gameplay par contre reste inconnu puisqu'on n'aperçoit aucun ennemi de tout le trailer. Personnellement je finis ce résumé qui n'en finit plus et je vais tester la démo disponible sur Steam pour savoir si je l'attends pour 2024 ou non.Court passage de Digital Extreme pour nous rappeler, si on l'avait oublié, que la Tennocon, la grande messe des afficionados de Warframe se déroulera ce samedi 26 aout. Voilà, c'est tout.Jeu de Lost Native , Wild country propose de mélanger jeu de carte et city builder à base de tuiles hexagonales. tout cela illustré en dessin animé, ça fait beaucoup de mélange des genres pour savoir si ce sera une bonne idée ou pas. Bilan des courses "prochainement" sur Steam et Switch. Passtech Games nous informe que Ravenswatch , hack and slash rogue-lite jouable en solo ou en coop va voir débouler une extension nommée Shores of Storm Island en septembre qui apportera un nouveau chapitre au jeu. Si comme moi vous ne saviez pas que Ravenswatch existait, vous pouvez à nouveau passer à la vidéo suivante sans vergogne.Ce H.R. Giger Simulator revient nous hanter à nouveaux pour nous annoncer sa déclinaison sur PS5, après avoir déjà envahi Steam et les Xbox Cerises. C'est toujours Ebb Software qui est aux tentacules et Kepler Interactive qui agite les marionnettes. Sortie le 3 octobre 2023, sur PS5 donc.Sunny Peak et Headup Publishing révèlent Symphonia, un jeu de plateformes et de puzzle musical et coloré qui tire un peu vers Ori à l'occasion. C'est intriguant et les environnements sont assez incroyables. A découvrir en 2024 sur PC et consoles.A l'image de Thanks Goodness, You're Here présenté à l'opening, Dome-King Cabbage remporte haut la main le concours du trailer WTF de ce Future Games Show. Pour le décrire, on nous annonce un visual novel court mais psychédelique, puisqu'il s'y mélange à peu près tous les genres possibles, de la pâte à modeler aux comics, du pixel art au live action. Ca sort "prochainement" sur Steam et Switch des cerveaux dérangés de Cobysoft Co et pourtant validés par HYPER REAL.Coatsink propose avec Astronimo un jeu d'aventure et d'énigmes jouable à quatre afin de visiter un système solaire complet rempli de scènes à traverser. Visiblement, la construction de mécanismes et de vehicules y est bien présente tout comme un éditeur de mondes pour créer vos propres niveaux. Ca sort le 27 septembre 2023 sur Steam et c'est édité par Thunderful RPG tactique aux graphismes cartoon un peu trop détourés de noir, ce jeu de Ulisses Spiele Digital semble très orienté sur les dialogues et le déplacement de héros dans des décors insipides. Espérons qu'il trouvera un peu de corps d'ici sa sortie quelque part en 2024 sur Steam et l'EGSNouvelle interlude avec un montage de jeux Freedom Games Au menu,qui propose de la baston vue de profil en pixel art et avec la musique de Doom en fond,ou comment combattre des zombies vue de dessus,qui permet de jouer à 4 sur écran splitté,, un Animal Crossing-like,qui tire vaguement sur Vampire Survivors and, qui s'inspire librement de Homeworld. Tout cela est ou va sortir sur Steam, EGS et Gog.Airship Syndicate nous présente Wayfinders, leur MMO action-RPG sorti la semaine dernière et qui ne semble pas bénéficier d'un univers très original, en plus d'avoir des retours plutôt négatifs notamment à cause de serveurs en mousse. A vous de voir. Edité par Digital Extremes, le jeu est dispo en accès anticipé sur Steam, PS4 et PS5.Encore un jeu d'horreur psychologique, cette fois présenté par Hekate et Nacon et apparemment il vaut mieux se méfier des vieux balons de volleyball. Ca sort le 14 septembre 2023 sur Steam, EGS, XBox Series et PS5.Développé par Phantom Coast, voici un jeu qui devrait ravir Xavor2Charme puisqu'il nous permettra de faire du skate en enfer. Comme le dit leur maxime : ici vous combattez pour faire du skate et vous faites du skate pour combattre. Je crois que tout est dit. La musique semble punchy ceci étant et ça sortira un jour en 2024.Que diriez vous de finir en beauté ? Dans DeathGround, Jaw Drop Games nous offre un jeu d'horreur et de survie face à des dinosaures. Ca se joue en FPS comme Alien, on a un scanner à blips comme dans Alien, on peut se cacher dans un placard comme dans Alien, et on peut se faire dévorer par une gueule qui salive comme dans Alien. Mais il n'y a pas d'aliens. Ca arrive "prochainement" sur Steam.2 ans après la sortie du premier Tormented Souls, Dual Effect, propose une suite gothique, sombre et donc horrifique où même la statue du Christ se casse toute seule. Enfin toute seule, on se comprend. Ca sortira en 2024 sur Steam, EGS, gog, Xbox Series et PS5.On a aussi eu une section jeux VR en plein milieu mais comme j'aime les listes bien rangées, je vous les donne à la fin pour ne pas tout mélanger.Combattre des démons en coop à coup de pistolets, d'épées, d'armes transformables et de magie ? C'est ce que propose ce jeu de Mixed Realms. Ca sort le 21 septembre 2023 sur PSVR 2, Meta Quest, Steam VR et Viveport et normalement le cross-play permettra à tous de jouer ensemble.Tiré de l'histoire vraie d'une femme de pirate ayant repris le flambeau à la mort de son mari, The Pirate Queen vous fera croiser le fer et toner les canons en VR début 2024. Chose peu banale, on retrouve l'actrice Lucy Liu, à la voix et à la direction. Est-ce que ça en fera un bon jeu de pirate ? A voir début 2024 sur Quest2 et steam VR.Ce FPS avec des armes qui font "piou-piou" était déjà sorti sur Steam le 30 mars 2023 mais il revient pour une sortie le 24 octobre, cette fois sur PSVR2.Je me souviens de ce petit city builder sorti en 2019 sur Steam. On y construisait des mini villes sur des îles manquant d'espace et les batiments deblocables au fure et à mesure devaient être judicieusement placés pour pouvoir rapporter le plus de point possible pour passer au niveau suivant. Si le fond est le même, la finesse et les détails ont l'air d'en avoir pris un sacré coup au passage à la VR. A vérifier en septembre de cette année sur MetaQuest.Autre bonne surprise de la soirée, ce jeu de Rogue Sun déjà sorti sur PC en mai de cette année va arriver sur PCVR et PSVR2. Reprenant visiblement le concept de Lemmings, il s'agira d'aider des soldats mécaniques à traverser chambre, atelier ou jardin en leur faisant éviter de nombreux périls sur leur route. Mignon, même si on n'a aucune date de sortie.Pour finir pour de bon, vrai de vrai, terminons sur ce jeu de Davigo Studio, dont le genre "cross-reality battle" m'est resté énigmatique à la seule vue du trailer. En lisant la page Steam, on comprend que le jeu veut faire s'opposer un géant joué par un joueur en VR et de 1 à 4 joueurs sur PC. A voir, peut-être qu'avec un Skin "Attaque des Titans", ça pourrait faire bouger un paquet de fans japonais. Ca doit sortir d'ici la fin de l'année sur MetaQuest et Steam.