Nacon Connect : le mini-résumé

L'éditeur Nacon a diffusé ce soir son petit showcase Nacon Connect. Long d'à peine une demi-heure, celui-ci a quand même vu une bonne douzaine de jeux se succéder. On va faire le tri et résumer ça très vite, parce quela quasi-totalité d'entre eux étaient déjà présents lors de la dernière Nacon Connect en juillet dernier . Et histoire de vous faire économiser un clic avant de rentrer dans le vif du sujet : non, Test Drive Unlimited Solar Crown n'était pas présent ce soir, même pas avec un nouveau trailer contenant zéro image du jeu, donc si vous n'attendiez que lui, vous pouvez retourner vaquer à vos occupations.Premier jeu déjà vu de la soirée : Ravenswatch , le rogue-like de Passtech Games . Imaginez Hades , mais avec des personnages de contes de fées à la place des divinités grecques, en beaucoup plus mou, et jouable en coop. L'early access débutera le 6 avril, et de nouveaux personnages jouables arriveront au cours de cette phase d'accès anticipé.Premier et seul nouveau jeu de la soirée : Capes , développé par les australiens de Spitfire Interactive . C'est un tactical au tour par tour dans lequel on dirige une équipe de super-héros. Lui non plus n'a pas l'air particulièrement nerveux, même pour un jeu du genre, en plus de proposer des personnages au design bien peu inspiré. Ca doit sortir cette année. Ad Infinitum , jeu d'horreur des allemands de Hekate dans lequel on incarne un soldat de la première guerre mondiale alternant entre deux réalités, devait sortir en avril, mais il est finalement repoussé en septembre. Ca tombe bien, car le framerate est toujours la chose la plus terrifiante de cette vidéo. Clash: Artifacts of Chaos , le nouveau jeu de ACE Team , est enfin sorti mais il avait quand même droit à son petit segment. Pas de chance, ce n'était pas vraiment vendeur avec des combats qui semblent particulièrement molassons (ce qui est ennuyeux pour un jeu reposant presque exclusivement sur ses affrontements) et qui peuvent en plus être précédés par un mini-jeu de lancer de dés pour éventuellement gagner quelques avantages durant l'affrontement, histoire de plomber encore plus le rythme. Au moins la direction artistique est toujours aussi unique, même si elle ne plaira très certainement pas à tout le monde. War Hospital était de retour, et c'est toujours Theme Hospital mais pendant la guerre, et en un poil moins rigolo. En plus de devoir gérer son hôpital de campagne, il faudra parfois faire des choix moraux, qui seront probablement tous des variations de "qui doit mourir, et dans quelles horribles circonstances". Ca doit sortir le 31 août, histoire de se mettre de bonne humeur pour la rentrée. Gangs of Sherwood , l'autre jeu d' Appeal , revient se montrer avec une petite vidéo de gameplay (et une autre plus longue commentée par les développeurs si vous avez vraiment du temps à perdre). C'est de l'action-RPG coop banal, avec juste en plus un système de combos et de notes à la Devil May Cry histoire de tenter de se différencier de la masse de tous ces jeux identiques. Ca sortira à l'automne. The Lord of the Rings: Gollum , le projet maudit de Daedalic , n'en finit pas de ne pas sortir, et si vous espériez avoir droit enfin à une date de sortie, c'est encore raté : il faut toujours se contenter d'un vague "2023" à la fin du nouveau trailer. Robocop: Rogue City vient conclure la soirée avec une vidéo montrant un peu de gameplay, dans laquelle on voit RoboCop "enquêter" avant d'aller faire ce qu'il sait faire de mieux : exploser les têtes et arracher les bras de punks à crêtes avec son énorme flingue. À part ça on ne sait pas grand chose du jeu (par exemple, si Detroit sera un monde ouvert ou non), et même si tout ça fait un peu cheap, on espère que Teyon parviendra à nous surprendre comme ils avaient su le faire avec leur Terminator: Resistance