Fact'Or 2025 - Ricardo

Une nouvelle année s'achève, et j'ai l'impression de devoir écrire la même chose à chaque fois : peu de jeux traversés en douze mois, la faute à d'autres occupations d'adulte / daron qui mangent petit à petit mon temps de "fun" et réduisent donc mécaniquement mes coups de coeur pour ces Fact'Or. Mais haut les coeurs ! Je n'en ai toujours pas fini avec ma plus grande passion et vous n'en avez donc toujours pas fini avec moi (et mes goûts douteux). Désolé pour vous.

Fact'Or 2025 du backlog : Astro Bot (PS5)





Cette année, ma plongée dans le backlog a été orientée vers la plateforme 3D, et j'avais raté l'un des porte-étendards de la Switch. Cet affront est donc réparé.



Même s'il est un titre solide, je l'ai trouvé un peu trop sage, avec une difficulté en deçà des opus précédents, et cette chasse aux lunes plutôt ennuyeuse au final. Et cette ville et ces personnages "réalistes"... C'était définitivement une mauvaise idée pour un jeu Mario. J'ai donc préféré le petit robot au plombier. Les temps changent.

Fact'Or de la déception 2025: Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Switch2)

Fact'Or 2025 du remaster dispensable : Days Gone Remastered (PS5)

Fact'Or 2025 du jeu sans fin : Mario Kart World (Switch2)

Fact'Or 2025 GOTY : Avowed (Xbox Series X)





J'ai été agréablement surpris par SoM. Le jeu est magnifique et le conte plutôt bien écrit (malgré certains passages un peu nian-nian) mais le gameplay classique et les quelques problèmes de précision niveau plateforme l'empêchent de monter sur la premère place de mon podium.



Pour Ghost of Yotei, c'est le contraire. J'en attendais probablement trop (c'était le jeu que j'attendais le plus cette année), tant Tsushima m'avait mis une claque. On se retrouve ici dans une suite très semblable mais également améliorée sur bien des aspects, en particulier ses combats (il est beaucoup plus lisible et naturel de changer d'arme que de posture, par exemple). Le titre est réellement magnifique. J'ai dû prendre 300 captures d'écran, au moins. Mais la quête de vengeance d'Atsu m'a moins happé que celle, probablement mieux écrite, d'un Jin Sakai, plus charismatique. Yotei reste néanmoins un excellent jeu.

En revanche, une machine qui devrait sortir au plus vite de grosses cartouches, c'est bien la



Enfin, je suis très curieux du prix de la Pour 2026, je vais me souhaiter tout d'abord d'avoir davantage de temps de jeu, ou dit autrement, que mon rythme de vie se calme un peu pour pouvoir me poser dans mon fauteuil devant la TV. Et si dans le même temps, le nombre de sorties pouvait baisser drastiquement, ce serait parfait. Mais ça, je rêve. J'en suis conscient.En revanche, une machine qui devrait sortir au plus vite de grosses cartouches, c'est bien la Switch 2 . Les exclus sont trop peu nombreuses et pas toutes de qualité. Il est temps de passer la seconde.Enfin, je suis très curieux du prix de la Steam Machine . Je ne pense pas la prendre car mon PC actuel est dans "les mêmes eaux" niveau performance, mais j'aimerais vraiment que cette machine soit abordable et devienne en quelque sorte un standard du jeu PC. Par contre, vu les prix de la RAM et des SSD qui s'envolent, elle ne sort pas au meilleur moment. Ça sera super interessant à analyser en tout cas. J'ai hâte.