Fact'Or 2025 - Ricardo
Une nouvelle année s'achève, et j'ai l'impression de devoir écrire la même chose à chaque fois : peu de jeux traversés en douze mois, la faute à d'autres occupations d'adulte / daron qui mangent petit à petit mon temps de "fun" et réduisent donc mécaniquement mes coups de coeur pour ces Fact'Or. Mais haut les coeurs ! Je n'en ai toujours pas fini avec ma plus grande passion et vous n'en avez donc toujours pas fini avec moi (et mes goûts douteux). Désolé pour vous.
Fact'Or 2025 du backlog : Astro Bot (PS5)
On attaque sans transition avec mon coup de coeur, qui aurait été mon Fact'Or s'il était sorti cette année. Astro Bot fait pour moi un sans-faute dans son genre (devenu de niche) qu'est la plateforme 3D.
C'est coloré, beau, frais, inventif, techniquement irréprochable et ça utilise pleinement la DualSense. Certains esprits chagrins trouvent la DA sans âme (ce n'est pas mon cas) et le fan service puissance max peut en rebuter quelques-uns. Mais ce serait oublier l'essentiel : c'est un Blu-ray rempli de bonheur pur, qui donne le sourire à chaque lancement, et qui se paye le luxe de renouveler son gameplay jusqu'au bout de l'aventure (comptez 15-20 heures). Jouez-y, le monde est trop morose pour se passer de ce genre de bonbons.
Autre prétendant : Super Mario Odyssey
Cette année, ma plongée dans le backlog a été orientée vers la plateforme 3D, et j'avais raté l'un des porte-étendards de la Switch. Cet affront est donc réparé.
Même s'il est un titre solide, je l'ai trouvé un peu trop sage, avec une difficulté en deçà des opus précédents, et cette chasse aux lunes plutôt ennuyeuse au final. Et cette ville et ces personnages "réalistes"... C'était définitivement une mauvaise idée pour un jeu Mario. J'ai donc préféré le petit robot au plombier. Les temps changent.
Fact'Or de la déception 2025: Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Switch2)
Je n'en attendais pas grand-chose, et j'ai quand même été déçu, comme dirait l'autre. Ce manuel interactif ne propose pas assez de temps ludique pour mériter son appelation de "jeu". Mais je vous ai déjà parlé de tout ça en détails dans mon test fleuve, alors next.
Fact'Or 2025 du remaster dispensable : Days Gone Remastered (PS5)
Profitant de la version PS5 pour enfin me mettre au titre (ou bien est-ce Sony qui a profité de mes 10 euros d'upgrade?), je me suis laissé emporter par cet open world désabusé malgré ses défauts avec en tête certaines réactions de personnages illogiques, quelques bugs et des animations juste correctes. À côté de ça, ça reste un bon monde ouvert à arpenter en moto à la conduite arcade mais plaisante, et surtout des hordes de zombies qui font la particularité et le sel du titre. Au final, j'ai donc passé un bon moment.
Fact'Or 2025 du jeu sans fin : Mario Kart World (Switch2)
Je ne pouvais pas ne pas donner un petit award à Mario Kart World, même si j'aurais aimé pouvoir y jouer davantage. Pas grave, je me rattraperai en vacances et l'an prochain. Pour des retours plus locaces, pensez à lire l'avis de la Team Nsex de Factor dans le test d'un des épisodes les plus décriés de la série.
La liste de mes autres titres hypnotisants est la même que l'an dernier ou presque : Uniwar, Tetris 99, F-Zero 99, Splatoon 3, Forza Horizon 5, Golf Blitz, Soccer Stars.
J'ajoute cette année Puyo Puyo Tetris 2S parce qu'il le mérite.
Fact'Or 2025 GOTY : Avowed (Xbox Series X)
Avowed GOTY ? Ah ouais, je suis aussi surpris que vous (oui oui, je vois votre tête là), mais parmi les titres sortis cette année, c'est celui qui me revient le plus en mémoire. C'est la première fois que je touche à un jeu Obsidian (vous pouvez me juger) et je ne connaissais donc pas le lore de Pillars of Eternity (Avowed se passant dans le même univers). C'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié les graphismes colorés, le ton, les dialogues autour du feu de camp, l'univers du jeu, etc. Et c'est assez nouveau pour moi, un RPG à la première personne. Alors, que demander de plus ? Oui, en fait, il mérite sa médaille en chocolat.
Autres prétendants : South of Midnight et Ghost of Yotei.
J'ai été agréablement surpris par SoM. Le jeu est magnifique et le conte plutôt bien écrit (malgré certains passages un peu nian-nian) mais le gameplay classique et les quelques problèmes de précision niveau plateforme l'empêchent de monter sur la premère place de mon podium.
Pour Ghost of Yotei, c'est le contraire. J'en attendais probablement trop (c'était le jeu que j'attendais le plus cette année), tant Tsushima m'avait mis une claque. On se retrouve ici dans une suite très semblable mais également améliorée sur bien des aspects, en particulier ses combats (il est beaucoup plus lisible et naturel de changer d'arme que de posture, par exemple). Le titre est réellement magnifique. J'ai dû prendre 300 captures d'écran, au moins. Mais la quête de vengeance d'Atsu m'a moins happé que celle, probablement mieux écrite, d'un Jin Sakai, plus charismatique. Yotei reste néanmoins un excellent jeu.
Attentes 2026
Pour 2026, je vais me souhaiter tout d'abord d'avoir davantage de temps de jeu, ou dit autrement, que mon rythme de vie se calme un peu pour pouvoir me poser dans mon fauteuil devant la TV. Et si dans le même temps, le nombre de sorties pouvait baisser drastiquement, ce serait parfait. Mais ça, je rêve. J'en suis conscient.
En revanche, une machine qui devrait sortir au plus vite de grosses cartouches, c'est bien la Switch 2. Les exclus sont trop peu nombreuses et pas toutes de qualité. Il est temps de passer la seconde.
Enfin, je suis très curieux du prix de la Steam Machine. Je ne pense pas la prendre car mon PC actuel est dans "les mêmes eaux" niveau performance, mais j'aimerais vraiment que cette machine soit abordable et devienne en quelque sorte un standard du jeu PC. Par contre, vu les prix de la RAM et des SSD qui s'envolent, elle ne sort pas au meilleur moment. Ça sera super interessant à analyser en tout cas. J'ai hâte.
Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes et n'oubliez pas que le barbu joufflu peut vous offrir quelques jeux supplémentaires en participant à notre concours Slice !