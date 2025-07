Puyo Puyo Tetris 2S

On continue avec les tests de jeux de lancement de la Switch 2 avec ce "nouvel" épisode de la série Puyo Puyo Tetris. Nous avons essayé d'être concis, mais vu le contenu gargantuesque du titre, c'était mission impossible. Du coup ce test vaut aussi pour les épisodes précédents, comme ça on fait un tir groupé.

Puyo Puyo Tetris 2 .... S que ça vaut le coût ?

Le GameShare qui permet de jouer au titre sur plusieurs consoles sans avoir à acheter le jeu plusieurs fois, en local (ou LAN comme on disait de mon temps) ou bien à distance via GameChat.

La prise en charge du mode souris des joycons 2.

La prise en charge de la camera.

Un sous-mode supplémentaire "Puyo Tetris Doubles" : c’est une variante en 2v2 Coop, sur la même grille. Accessible en solo via 3 IA, ou en multijoueur (local ou Gameshare) jusqu'à 4, mais pas en ligne.

Sega c'est plus fort que Tetris?

Une partie rapide de Puyo Puyo pur en mode "Puyo Continu"

Une partie rapide de Tetris pur en mode "Marathon"

Un partage de jeu GameShare Ça va droit au but, et ça en bon Marseillais de base j’aime forcément. Le jeu se lançant très vite, c'est une excellente idée pour qui veut patienter cinq minutes en jouant une partie rapide sans avoir à utiliser son smartphone pour ça (par exemple en attendant sur GameChat cet "ami" éternellement en retard). Tout d’abord sachez qu’après avoir lancé le jeu, et avant même d’accéder au menu principal, vous avez trois raccourcis de lancement :Ça va droit au but, et ça en bon Marseillais de base j’aime forcément. Le jeu se lançant très vite, c'est une excellente idée pour qui veut patienter cinq minutes en jouant une partie rapide sans avoir à utiliser son smartphone pour ça (par exemple en attendant sur GameChat cet "ami" éternellement en retard).

On s'échauffe

Le jeu à la mode des modes de jeu

Mode versus

Un affrontement classique où chaque joueur choisis son jeu (Tetris ou Puyo Puyo), votre adversaire vous enverra des malus sur votre grille à chaque ligne/groupe de bulles détruit (et vice versa).



Un mode obligatoire dans tout jeu du genre qui se respecte.

Mode Combats de talents

"Vous continuez de vous battre tant qu'il vous reste des PV". Dans cette nouveauté du second opus, il n'est plus question de temps ou de nombre de lignes, votre "équipe" possède un nombre de point de vie, et comme dans un jeu de Versus Fighting, le premier à se faire vider sa barre de vie a perdu. De plus chaque membre de votre équipe possède une technique spéciale (récupération de PV, changement de couleur, réduction de la défense adverse etc...) à activer au bon moment contre un nombre de PM. A vous donc de créer l'équipe la plus efficace et de penser à activer la bonne technique au moment opportun. La team de trois personnages ainsi constituée définie vos statistiques (PV, PM, Attaque, Défense et Récupération) pour le combat à venir. Vous pouvez même définir 10 équipes différentes dans les présets disponibles. Enfin a force de combattre, les personnages augmentent de niveau pour améliorer les stats de l'équipe ou leur technique spéciale.

Mode Échange

Mode Groupe

C'est une variante du mode Versus avec des objets se glissant entre vos pièces et à activer en éliminant une ligne/un groupe de bulles.

Les objets ont différents effets limités dans le temps comme réduire le champ de vision de l'adversaire, changer ses tetrominos en un carré de 1x1, retour à l'envoyeur etc...



Je trouve ça un peu trop chargé pour son propre bien, mais j'avoue ne pas y avoir beaucoup joué.

Mode Fusion

Le mode fusion est peut-être celui qui vous demandera le plus de concentration. Au lancement de la partie vous ne choisissez pas entre Tetris et Puyo Puyo, tout simplement car vous allez recevoir les deux types de pièces dans la même manche. Plus précisément, vous jouerez avec des Puyos, parfois groupés par 3 ou 4 en fonction de votre personnage (et contrairement à ceux d'une partie "classique" composée de seulement 2 bulles) puis viendra le moment de placer des pièces Tetris. Les 2 types n'interagissant pas directement entre elles (vous ne pouvez pas éliminer de lignes composées des 2 types de pièces), les Tetrominos "écrasent" les Puyos (les transparents, préalablement envoyés par votre adversaire sur votre grille, sont éclatés et les colorés sont replacés au dessus de votre Tetromino). Bon je me rends compte m'être lancé dans une explication assez délicate, j'espère avoir été clair et que vous suivez, car c'est pas fini.

Mode Big Bang

Ici vous devez aller vite.

Des tableaux prédéfinis sont à vider plus rapidement que votre adversaire dans le laps de temps donné. Si par malheur vous commettez une erreur, le tableau prédéfini en cours est réinitialisé et vous devez le re-compléter depuis le début.



Bref il faut être rapide et précis.

Mode Défi

Fever continu (Puyo) : C'est semblable au mode Bigbang (en Puyo Puyo seulement), mais sans adversaire. Vous devez donc battre le meilleur score dans le temps imparti en enchainant les tableaux prédéfinis et en réalisant les plus grosses chaines.

Puyo continu : Le mode classique de Puyo Puyo, où vous devrez battre le meilleur score dans le temps imparti et sans atteindre le haut de la grille.

Mini Puyo : Idem "Puyo Continu" mais avec des mini bulles (ou dit autrement avec un plateau plus grand, 10x18 au lieu de 6x12)

Sprint (Tetris) : Vous devez éliminer 40 lignes le plus rapidement possible.

Marathon (Tetris) : Vous devez survivre jusqu'à 150 lignes, avec accélération de la vitesse de chute des Tetrominos. Le classique indémodable de Tetris.

Ultra (Tetris) : Faites le meilleur score en 3 minutes chrono. Rien ne peut être modifié au niveau des règles.

Au commencement était Puyo Puyo Tetris (PPT) sorti en 2014 (au japon, puis en 2017 à l'international), premier cross-over entre deux des plus célèbres licences de puzzle-réflexion et disponible sur toutes les plateformes courantes de l'époque. Ensuite, Puyo Puyo Tetris 2 est sorti dans toutes les bonnes crémeries fin 2020. Quatre ans et demi plus tard ne le v’là-t-y-pas dans le lineup de la Switch 2, affublé d'un S des plus saillant.Donc évacuons tout de suite les différences entre ces versions : PPT disponible seulement en anglais possédait déjà la plupart des modes de jeux. PPT2 pouvait afficher ses graphismes rondouillards et colorés sur Switch, PS4/5, Xbox One/Cerise et PC et gagnait le mode "Combats de talents" en + des localisations qui vont bien, dont le Français. Enfin PPT2S n’est aujourd'hui disponible que sur Switch 2.Exclusivité Switch 2 oblige, est ajouté à cette nouvelle mouture du jeu :On ne va pas y aller par 4 chemins, la seule nouvelle fonctionnalité interessante est le GameShare. Pour l'avoir testé à plusieurs reprises et également sur d'autres jeux, il est parfaitement adapté à Puyo Puyo Tetris, et la (relativement mauvaise) compression vidéo de cette fonctionnalité n'a que peu d'incidence ici (oui il y a quelques artefacts graphiques, mais les contrôles répondent parfaitement, et cela reste toujours lisible).Le mode souris (disponible dans les menus et en jeu) est étonnamment jouable, mais reste largement moins intuitif, rapide et précis qu'un bon vieux pad.La caméra permet d'afficher sa trogne en fond d'écran dans les menus et en partie ou en PIP durant les parties. C'est bien de pouvoir le faire (avec des amis), mais ça reste gadget.Quant à la nouvelle façon de jouer "Doubles" disponible dans plusieurs modes de jeu (on va le voir plus tard), c est un sympathique ajout, même s'il est un peu confus et qu'il y avait déjà largement de quoi faire sans.A noter : aucun moyen pour les possesseur de PPT2 sur Switch d’upgrader vers cette version S sur Switch 2, vous devrez repasser à la caisse. Les ajouts ne le justifient clairement pas, encore moins que le passage du 1er au second opus qui était déjà limite (puisque le seul véritable ajout du premier au second est le mode "Combat de talents").Enfin il n’est pas cross-play avec PPT2, dommage pour cette fragmentation du public un peu idiote. Le contraire aurait bien aidé le lancement de cette nouvelle mouture car, à l'heure ou j'écris ce test, les serveurs sont déserts.Au fait, vous connaissez bien tous Tetris, ça j'en suis à peu près certain, par contre j'ai comme un doute concernant Puyo Puyo, et notamment ce qui le différencie de Tetris. Alors un petit rappel ne faisant jamais de mal, voici l'état des lieux :Tetris est un jeu de Puzzle-réflexion où l'on doit éliminer des lignes pleines en agençant des Tetrominos (des pièces composés de quatre carrés) qui tombent les uns après les autres depuis le haut d'une grille de 10x20 emplacements. La vitesse de descente augmente graduellement et vous pouvez gagner du temps en faisant tomber votre pièce instantanément.Puyo Puyo est un jeu de Puzzle-réflexion où l'on doit éliminer des groupes de 4 bulles (ou plus) de la même couleur en agençant des groupes de 2 bulles qui tombent les uns après les autres depuis le haut d'une grille de 6x12 emplacements. La vitesse de descente n'augmente pas et vous ne pouvez pas faire tomber votre pièce instantanément, seulement accélérer sa chute.Bon dit comme ça, ça n'a pas l'air si différent, mais ça l'est quand on y joue un peu sérieusement. Tetris est un jeu qui vous demande rapidité et dextérité : vous jouez contre le temps et contre la vitesse de descente des pièces. Puyo Puyo mise lui sur des combos, des "chaines" d'élimination, et différentes techniques sont a connaitre pour faire les plus longues chaines. Ainsi Tetris penche davantage du côté Puzzle, et Puy Puyo du côté Réflexion.Tout cela pour dire que Sega avait fort à faire pour arriver à marier ces deux univers, et à mon humble avis, ils n'auraient pas pu faire beaucoup mieux. En effet, on va le voir, ce titre vous permet de jouer à une énorme quantité de mode de jeu et variantes, et pour peu que vous soyez attiré par le genre, vous trouverez forcément votre bonheur.Bon du coup je vous propose de voir ce que ce jeu a dans le ventre, avec la plupart de mes retours valables également pour les versions antérieures (que nous n’avions pas testées chez Factor) et je pourrais le comparer au premier opus sur lequel j’ai passé quelques heures en multi local.Ensuite vous entrez dans ce menu principal et là c'est la fête aux modes de jeu et sous-menus. Ne prenez pas peur, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, pas d'inquiétude.Commençons par le mode "Aventure", terme galvaudé ici. En effet on enchaîne (en solo seulement) les affrontements en Tetris ou Puyo contre l’un ou l’autre en fonction du personnage incarné et de la formidable intrigue qui nous est contée… puis on va progressivement jouer à tous les modes de jeu en alternance et débloquer niveaux, musiques et autre joyeusetés. Les affrontements sont entrecoupés de saynètes aux dialogues niais et inintéressants comme on pourrait le supposer. Les mondes de Tetris et Puyo Puyo sont sur le point de fusionner à nouveau et un grand méchant est derrière cette infamie. Je ne suis pas allé plus loin que cette entame puisqu'on peut fort heureusement passer les phases de dialogue. Loué sois-tu, bouton +.Ensuite je vous propose d'aller faire un tour du côté du jeu en ligne. Si vous vous sentez d'affronter les joueurs du monde entier, vous êtes au bon endroit. Différentes possibilités vous sont offertes. La "Ligue Puzzle" vous permettra de vous mesurer aux meilleurs joueurs en participant à des matchs classés. Quatre ligues sont disponibles : Puyo Puyo, Tetris, Combat de talents et Puzzle, cette dernière rassemblant tous les modes de jeux restants (Versus, Fusion, Echange, Groupe et Big Bang, que je vais vous décrire plus loin dans ce test).Dans le "Jeu Libre", retrouvez tous les modes de jeu décrits ci-après, en variante "Combat" uniquement, ou en simple spectateur. Ces parties ne sont pas classées.Le "Raid de boss" est censé vous proposer de faire équipe avec d'autres joueurs en ligne pour affronter divers boss, mais à vrai dire je n'ai pas pu le tester faute de présence de joueurs.Sont également disponibles les "Rediffs" pour évaluer le niveau des meilleurs joueurs en ligne.Vous pouvez bien entendu également Rejoindre un ami, voir les classements et régler les différents paramètres.Bref tout est là, pour des parties en ligne endiablées, il ne manque que les joueurs...Dans les "leçons" comme leur nom l'indique, vous pouvez suivre différents cours (sous forme de vidéo-tuto) sur les règles de Puyo Puyo et de Tetris, ainsi que sur les particularités des modes Fusion et Combats de talents. Il est conseillé à tout le monde de passer par ici pour éviter les frustrations et s'améliorer.Bon maintenant on va s'attaquer au dur, les différents modes de jeu, tous accessibles en "Solo" ou en "Multijoueur" (Même écran ou sans fil local. Attention, à ne pas confondre avec le mode "En ligne" décrit au dessus).Excepté "Combats de talents" et "Défi", chacun des modes peut être lancé dans une des trois variantes suivantes : "Combat", "Endurance" et "Double" (l'exclusivité de cette version S).Combat est un affrontement classique, contre 1 à 3 autres adversaires (IA ou joueurs).Endurance est un peu plus original, vous jouez tant que vous arrivez à battre des adversaires CPU. Quand votre adversaire est battu, le suivant prends sa place avec un tableau vierge (avec Puyo ou Tetris), mais vous, vous gardez votre tableau où il en était.Et enfin Double permet à deux joueurs de se partager une même grille pour un bordel encore plus bordélique. C'est marrant, mais deux écueils selon moi : afin d'éviter de mauvais placements, les images de pièces avant placement définitif ne peuvent pas se superposer. Ainsi on est bloqué par la pièce de son partenaire alors qu'elle n'est pas encore placée (même si en réalité en insistant on parvient à passer outre, c'est très pénible). Ensuite, on ne peut pas enchaîner rapidement les pièces, on doit attendre que son partenaire ait fini de poser la sienne, ce qui casse le rythme, et ne permet pas d'entrer dans un flow satisfaisant, en particulier à Tetris. Pour finir avec Double, il faut savoir qu'il n'est pas proposé dans les modes Echange et Big Bang.Allez on parle enfin du coeur de Puyo Puyo Tetris.J'aime beaucoup ce mode car il change réellement des autres : il vous oblige à garder un œil sur les barres de vie et ajoute cette gestion d'équipe en avant-match ainsi que l'utilisation de techniques spéciales en partie.Tous les adversaires "switchent" de Puyo Puyo à Tetris toutes les 25 secondes. Mon mode préféré. C'est diabolique, votre cerveau doit "se réinitialiser" à chaque changement de grille, avec par exemple la chute directe de Tetris (flèche haut) non disponible par défaut dans Puyo Puyo, et le placement des pièces et malus à se remémorer.En effet, en plus vous aurez un des Tetromino (différent pour chaque personnage) qui va clignoter et changer pour des bulles Puyo à intervalle régulier pendant sa chute ! Par exemple Suketoudara voit le Z-Tetromino se changer en 4 Puyos placés dans le même canevas. Ainsi c'est à vous de choisir de placer des Puyos ou bien votre pièce Tetris en verrouillant la pièce au moment où votre choix apparait. Et c'est pas fini! Vous aurez aussi droit à des pièces Tetris qui ne sont pas des Tetrominos (constitués de 1 ou 2 cubes, et pas 4). J'avoue avoir trouvé ce mode très bordélique lors des premières parties, mais une fois qu'on a tout saisi, c'est une variante très interessante qui fera à coup sûr chauffer vos neurones, et vous bénirez Sega d'avoir laissé la vitesse de chute au plus lent.Le mode Défi regroupe six sous-mode dédiés aux chasseurs de scores que je vous décrit rapidement ci-dessous.D'ailleurs, sachez que pour la plupart des modes de jeux, vous pourrez en changer les paramètres (Chronomètre, chute directe pour les Puyo, nombre de manches etc...)Voilà pour le tour d'horizon de ce jeu, que l'on peut qualifier de complet. Cet énorme contenu est pour moi la qualité numéro un du jeu. Pour peu que vous ne soyez pas allergique à l'ambiance enfantine et kawai, vous allez également adorer.J'ai néanmoins quelques petits détails qui me chiffonnent. Outre le fait que cette troisième version n'est qu'un DLC déguisé, j'aurai trois petits reproches.Premièrement Sega a cru bon de faire réagir verbalement tous les personnages. Le problème c'est qu'ils n'ont qu'une phrase par attaque, autant dire qu’on va les avoir dans la tête un bon moment. Le pire c’est que certains semblent dire des choses … bizarres et cette illusion auditive m'agace pas mal. Deux petits exemples :Le personnage O n’arrête pas de s’exprimer dans son dialecte (et singe Pikachu avec son PikaPika), mais là il dit PipiPipi comme une Kalashnikov dirait TATATATA. Pire, le personnage Ringo semble dire "some dick" sans arrêt (je vous jure que je n'ai pas l'esprit mal placé, mes 3 psychiatres de l'hôpital sont formels).Ensuite la DA et l'environnement sonore bon enfant passent par moment la ligne rouge du nian-nian et de l'enfantin (et pourtant ma limite personnelle est bien basse). C'est beaucoup moins austère que bon nombre de jeux de ce genre, mais c'est parfois plus affligeant que l'anime de Pokemon, pour vous situer.Enfin c'est l'agencement des menus qui me gêne le plus, on a du mal à retrouver ses petits, et je ne comprends pas bien ce besoin qu'ont eu les devs à dupliquer la même page des modes de jeu, en particulier pour Solo et Multijoueur.Bref, au final ces reproches ne pèsent pas lourd face au contenu et à la qualité des différentes façons de jouer à Tetris, à Puyo Puyo ou à des mix des deux, plus ingénieux les uns que les autres.