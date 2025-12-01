ACTU
Slice Slice Baby : le concours de fin d'année
par CBL, email @CBL_Factor
Pour les FactOr 2024, on a tenté de vous refiler plein de clés Steam. Mais soyons francs, c'était un peu chaotique. C'était du premier arrivé, premier servi, et certaines clés étaient tellement bien cachées que personne ne les a trouvées. Du coup, pour cette année, on va changer la formule et en profiter pour mettre en avant une partie souvent négligée du site, Slice. Le principe est simple : tous les lecteurs qui ont posté sur Slice au moins une fois cette année entrent dans un tirage au sort pour gagner des clés.
Si vous n'avez pas encore posté de captures, vous avez jusqu'au 25 décembre pour uploader l'une de vos créations. Les captures ne doivent pas comporter d'interface et donc, pour les jeux qui n'ont pas de mode photo, vous êtes libres de découper/retoucher. Leur définition doit être au minimum 1920x1080. Les upscales sont acceptés pour les captures prises via Steam Deck, Switch ou autres à condition d'être propres. Grâce à l'un des nos généreux lecteurs, on a beaucoup de clés à filer sur plusieurs boutiques (principalement Steam et Windows Store / Xbox...) et il y a du lourd. On vous les enverra au plus tôt le 25 décembre par message privé.
