Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Le test que la France, que dis-je, que le monde attendait, est enfin arrivé sur Factor. N'entretenons pas plus longtemps le suspens afin que vous puissiez vous lancer dans la lecture de notre avis sur ce titre, avis répondant à la question qui brule toutes les lèvres : que vaut vraiment cette nouvelle licence made in Nintendo, pleine de promesses mirobolantes ? Vous le saurez en lisant ce test fleuve, et la réponse va vous surprendre...

Bienvenue au pays de la Switch 2

L'exposition est divisée en 12 zones de A à L, correspondant à une partie de la console ou à un accessoire officiel. Dans chaque zone le cheminement est le même : des mini-jeux et démos techniques faisant généralement référence au thème de la zone, des quizz qui se débloquent après avoir lu des panneaux explicatifs, et des pancartes à trouver pour obtenir des tampons et progresser dans le jeu. A ce propos, le fait de devoir lire TOUTES ces pancartes (correspondant à tous les éléments de la zone comme les boutons, connecteurs, prises etc...) pour débloquer la partie suivante rends l'avancée fastidieuse. Clairement on a connu plus fun, en particulier à l'intérieur de la console, véritable labyrinthe et foisonnant d'éléments. Pour le reste si au début marcher sur le circuit imprimé d'un joycon ou glisser sur l'écran tactile comme sur une patinoire fait son petit effet, il s'estompe rapidement et on fini par traverser les zones en baillant.

Mini-jeux

Démos techniques

J'espère que vous aimez lire

Les aimants ne se trouvent que dans la console, et pas dans les Joycons 2. Les boutons SR/SL sont en métal, et tout a été pensé pour que le champ magnétique ne perturbe aucun élément autour. Du coup j'en déduis (peut-être bêtement) qu'ils auraient pu mettre des sticks à Effet Hall.

On peut utiliser le mode souris des Joycons 2 sur la Home de la console (basculez simplement vos Joycons 2). Et après quelques essais je dois avouer que faire fonctionner la souris sur le haut de ses cuisses lorsqu’on est assis est contre toute attente tout à fait recommandable.

Le Joycon 2 Charging Grip vendu à part possède, comme le Pro Controller 2, les boutons additionnels GR/GL, ce qui rends son achat un peu plus pertinent que le précédent pour la première Switch.

La manette Pro 2 et le Grip de charge 2 utilisent la communication filaire et non le BT lorsqu'ils sont connectés à la console (ou au dock de la console elle même dockée) contrairement à leurs aïeuls sur la première Switch : donc ça réduit les inputs lag et ne sert pas qu'à la charge

Toujours pas de charge rapide sur Switch 2. C'est un choix volontaire pour éviter la détérioration de la batterie.





En revanche aucun mot sur le Joycon Drift lors des explications sur les joysticks employés sur la Switch 2, et c'est un peu honteux si vous voulez mon avis.

Enfin les pancartes "cachées", qui se révèlent si vous vous trouvez juste à coté, sont l'élément le plus pénible du soft. Comme dit plus haut, il est en effet obligatoire de toutes les trouver pour passer à la zone suivante. D'ailleurs je ne suis pas le seul à avoir découvert certaines choses grâce au titre, les experts es-technique de chez Digital Foundry ont constaté dans une de leur vidéo (et relayé par écrit sur twistedvoxel ) que Welcome Tour ajuste la résolution dynamique en fonction de la sortie d'affichage utilisée. C'est d'autant plus étonnant que Nintendo n'a pas communiqué sur cette capacité dont serait doté la Nintendo Switch 2 de gérer le Dynamic Resolution Scaling (DRS).En revanche aucun mot sur le Joycon Drift lors des explications sur les joysticks employés sur la Switch 2, et c'est un peu honteux si vous voulez mon avis.Enfin les pancartes "cachées", qui se révèlent si vous vous trouvez juste à coté, sont l'élément le plus pénible du soft. Comme dit plus haut, il est en effet obligatoire de toutes les trouver pour passer à la zone suivante.

Bilan de la visite

... ou pas hein, car malgré cette introduction putacliquesque en diable, nous sommes entre personnes de bonne compagnie et on a tous senti que le fumet s'échappant de cette cartouche virtuelle n'était pas des plus agréables. Ne reculant devant aucun sacrifice, votre serviteur aura passé plus de dix heures à rechercher toutes les qualités ludiques de ce logiciel, et la pêche n'a pas vraiment été abondante.Mais avant de vous exposer cela en détail, j'aimerais digresser sur ce dont "les gens" s'offusquent dès que l'on évoque ce programme vidéoludique : son prix et le fait même qu'il soit payant. C'est vrai ça, pourquoi donc tout le monde hurle qu'il devrait être gratuit alors que des développeurs ont travaillé dessus et ont l'idée saugrenue de vouloir être payé pour l'avoir fait ? La première et quasiment seule réponse est lâchée sans ménagement, comme une évidence : Wii Sport était offert avec la Wii, lui ! Alors permettez-moi de vous rappeler quand même certaines choses.Tout d'abord c'est partiellement vrai, Wii Sport n'était offert en pack avec l'achat de la Wii qu'en occident, mais il devait être acheté au Japon. "Oui mais on est en France ici Monsieur, et s'ils l'ont fait une fois ils peuvent le refaire, ce n'est pas comme s'ils n'en avaient pas les moyens". Je leur répondrais que cela fait bientôt 20 ans et que depuis, des yens ont coulés sous les ponts de Kyoto et que faire des cadeaux aux joueurs/clients ne fait pas vraiment partie de l'ADN de Big N. Entre temps surtout, le petit artisan a bien fait payer des titres aux ambitions à peu près similaires (dont certains développés également par Nintendo Cube) comme la suite Wii Sports Resort ou le duo Wii Play/Wii Play Motion sur la vénérable Wii, Wii Sports Club sur Wii U ou encore les deux 1-2 Switch sur ... vous avez deviné, bravo.Du coup je me dis que ce ne serait pas si étonnant de devoir payer pour ce Welcome Tour ... si on ommettait le cas récent d'un petit robot chez Sony. En effet, pour promouvoir sa dernière console de salon (et en particulier son nouveau pad DualSense), PlayStation a misé sur la Team Asobi et a intégré dans chaque PS5 Astro's Playroom, jeu-démo utilisant toutes les facultés de sa nouvelle manette pour un résultat plus que positif. En conséquence, voir débarquer quelques années plus tard la nouvelle console de Nintendo "vide" et que ce dernier nous demande, en plus du prix musclé de sa Switch 2, de devoir rajouter un billet et télécharger ce Welcome Tour (qui a même l'outrecuidance d'être moins bon qu'Astro) ça ne passe pas.Donc oui, c'est une formidable occasion manquée par Nintendo de ne pas l'avoir offert et installé dans chaque Switch 2, car cela aurait été la meilleure des publicités pour cette nouvelle hybride et notamment pour les différences et améliorations qu'elle amène par rapport à son ainée. Mais en l'état très peu de personnes vont mettre les mains dessus. Alors une fois que l'on a dit ça, on fait quoi? On rejette en bloc toute analyse de l'expérience proposée et on le fout à la poubelle? Tatata, c'est mal nous connaitre.Résumons ce que propose le titre. C'est une balade dans une sorte de musée où vous arpentez la surface et l'intérieur de la Switch 2 et de ses accessoires, à la manière d'un "Chéri j'ai rétrécis les gosses" moins champêtre et plus technophile.Les différents éléments (mini-jeux, démos techniques, Quizz etc...) sont listés dans le menu Carte et ont le bon gout, une fois découverts, de vous y téléporter instantanément d'un simple clic. Le tout est quand même très austère, c'est le contraire d'un Mario Kart ou Mario Party. En bref, on est au musée : c'est intéressant et chiant à la fois. Ils ne sont pas parvenus à insuffler du fun et de la vie dans ce titre, plus proche d'un CD-Rom interactif que d'un jeu festif typique de Nintendo.Même s'ils sont nommés ainsi, les "Mini-Jeux" sont plus précisément des micro-jeux comme on peut en trouver dans Wario Ware. Certains micro-jeux possèdent plusieurs niveaux de difficulté, jusqu'à 4 au maximum, à débloquer grâce aux médailles obtenues ailleurs dans le logiciel. De manière globale, c'est ludiquement très pauvre, et sur les 20 micro-jeux seuls 8 peuvent être qualifiés d'interessants, et je n'en ai trouvé qu'un seul de fun. Pour le détail de chaque jeu, je vous invite à consulter la seconde page de ce test.Au nombre de 14, les démos techniques font, elles, ce qu'on leur demande. Plus ou moins intéressantes, elles permettent de se rendre compte concrètement de ce qu'apporte telle ou telle technologie (HDR, 4K, vibrations HD etc...) et c'est plutôt bien vulgarisé. Avec les Quizz, ce sont les éléments les plus interessants. Pour le détail de chaque démo technique, direction page 2.Vous aurez également droit à des Quizz, accessibles après avoir lu les panneaux explicatifs, qui mettront vos compétences de lecture et de mémorisation à rude épreuve (non). Cela permet néanmoins d'apprendre quelques petites choses, même pour un geek averti comme votre serviteur. En plus des explications nous avons droit à de brêves anecdotes "historiques" sur l'utilisation des technos par Nintendo depuis la Game&Watch et l'arrivée de la société dans l'electronique.Parce qu'on est généreux chez Factor, je vous livre les quelques infos que j'ai apprises :Voilà, rien de plus à faire que de ratisser l'espace avec votre avatar, aucun skill ou aucune connaissance n'est demandée dans cet exercice, que j'ai vécu comme une punition.Vous l'avez déjà compris, Welcome Tour Switch 2 est un mauvais jeu, mais fournit néanmoins quelques informations et expériences interessantes. A chacun de juger si l'investissement est valable ou pas, personnellement je suis mitigé et n'ai toujours pas réussi à trancher. On ressort de l'expérience plus cultivé, non seulement à propos de la console, mais aussi plus généralement sur les technologies embarquées, donc on va dire que l'objectif est atteint. Mais je ne me suis presque pas amusé, et je me suis forcé à le "finir" pour les besoins du test, je pense que j'aurai laissé tomber sans ça.Voilà vous êtes arrivés à la fin de ce test, bravo. Si je vous ai complètement écoeuré du soft, vous venez d'économiser 10€, que vous pourrez réinvestir dans le DLC de DK Bananza (ou pas, il vaut à priori encore moins ses deniers).Sinon vous pouvez consulter la seconde page de ce test pour, comme indiqué plus haut, voir plus en détail les micro-jeux et démos techniques qu'il a à offrir.