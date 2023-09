Xbox : les futurs jeux

Des suites à Doom Eternal, Dishonored 2 et Ghostwire Tokyo seraient en développement

Des remasters/remakes d'Oblivion et Fallout 3 seraient en développement

The Elder Scrolls VI serait bien une exclu Xbox et sortira au mieux en 2026

Une extension pour Starfield serait en développement

Une version next-gen de Red Dead Redemption 2 serait prévue

On continue avec les fuites issues de ​l'affaire FTC v. Microsoft pour cette fois parler de jeux et principalement de jeux Bethesda :Le tout est à prendre avec des pincettes encore plus que le nouveau matos vu que les jeux sont souvent reportés voir annulés mais rien de tout cela ne nous parait délirant. Microsoft aussi songé à racheter/fusionner avec Nintendo ou Valve mais sans vraiment donner suite. A l'heure actuelle, racheter Nintendo coûterait moins de 60 milliards de dollars ce qui semble une affaire comparée aux 69 que MS est prêt à lâcher pour Activision-Blizzard-King.