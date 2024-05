Windows : de l'IA à toutes les sauces

Il y a une semaine, Microsoft annonçait tout plein de trucs concernant Windows. Comme il y avait beaucoup de choses, il fallait bien un peu de temps pour digérer le tout. Voilà pour l'excuse officielle. L'excuse officieuse est que j'ai promis de faire la news et que j'ai passé mes soirées dans les nombreux bars de Kabukichō (l'inspiration du quartier Kamurocho des jeux Yakuza/Like A Dragon). Maintenant que j'ai (presque) dessoûlé et que les vacances sont terminées, je peux me pencher sur le futur du PC. Selon Microsoft.Cela fait un bail que Microsoft tente d'avoir une version potable de Windows tournant sur architecture ARM. Il y a eu plusieurs tentatives mobile (Pocket PC, Windows Mobile, Windows Phone) et plusieurs tentatives sur PC portables/tablettes : Windows RT suivi par des versions ARM de Windows 10 et Windows 11. Mais jusqu'à présent, le tout était limité par un matos lent et une compatibilité au rabais. Mais suite au succès des MacBooks à base d'Apple Silicon, la concurrence s'est enfin réveillée et Qualcomm a sorti le Snapdragon X Plus et le Snapdragon X Elite, trois ans après avoir racheté Nuvia, la startup fondée par des anciens d'Apple ayant justement créé les fameuses puces Apple Silicon.Microsoft a utilisé le tout pour sortir la Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7. La cible annoncée est le MacBook Air et cela se voit clairement dans la présentation, le choix des couleurs et la connectivité en carton. On nous promet une meilleure autonomie que le MacBook Air M3 et des meilleures performances pour les calculs à base d'IA. Mais tout cela est inutile sans applis compatibles. La bonne nouvelle est qu'il existe désormais des versions Windows ARM natives de Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive, OneNote, Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Blender, Affinity Suite et DaVinci Resolve. Slack est en chemin. Le tout représente 87% des applications utilisées par les gens nous dit-on.Pour les applis qui n'ont pas de versions natives, Microsoft a créé Prism qu'on nous présente comme l'équivalent de Rosetta 2 d'Apple qui traduit des instructions x86 en instructions ARM durant l'installation des applis mais aussi à la volée. Et cela fonctionne super bien surtout quand il est question de jeux vidéo. Works On Windows on Arm a testé des tonnes de jeux sur le Snapdragon X Elite. Plus de 1200 jeux tourneraient en 1080p à 30 FPS ou plus. Le TDP n'est pas précisé donc on se retiendra de faire des comparaisons hasardeuses avec les Mac ou le Steam Deck mais c'est le jour et la nuit comparé à ce qui existait avant pour Windows ARM. Pour $899 vous pouvez même acheter une version "desktop" du Snapdragon X Elite sous forme d'un kit de dev inspiré du Mac Mini.Certains jeux bénéficieront de l' AutoSR qui est le DLSS maison de Microsoft qui fonctionne aussi à base d'IA. Il nécessite d'utiliser un Snapdragon X et même s'il sera implémenté au sein de l'OS, il ne sera activé par défaut que pour une poignée de jeux comme Resident Evil 2 & 3 (Remakes), Borderlands 3, Control, Dark Souls 3, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Sekiro: Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, BeamNG drive et The Witcher 3: Wild Hunt.Les nouveaux Surface seront lancés le 18 juin et font partie d'une nouvelle gamme de PCs que Microsoft appellent les Copilot+ PCs et que ses partenaires appellent les AI PCs car c'est quand même vachement plus logique vu que le but est de faire tourner une nouvelle version de Windows 11 blindé ras-la-gueule d'outils à base d'IA. Tous les PCs en question auront une nouvelle touche de clavier Copilot (Shift + Windows Key + F23) et utilisent le Snapdragon X Elite mais à terme il n'est pas impossible d'avoir des "Copilot+ PCs" à base d'x86. Le seul vrai prérequis est d'avoir une puce dédiée à l'IA capable de traiter 40 TOPS (trillions of operations per second, les opérations en question portant sur des entiers codés en 8 bits - INT8).Il y en a pour tous les goûts et on n'est pas totalement sûrs de ce qui tournera en local ou dans le nuage mais il y aura par exemple un générateur d'images à base d'IA dans Paint. Waou. Une des fonctionnalités s'appelle Recall et prend en permanence des captures d'écran (on définit l'espace disque maximum que ça peut prendre) afin de pouvoir retrouver un truc qu'on avait fait dans le passé : l'IA analyse les images en question afin de retrouver le site web, l'email ou le fichier que vous recherchiez. Microsoft promet que rien ne sera envoyé en ligne, que rien ne sera analysé par Microsoft pour créer de la pub ciblée et que certaines applis ne pourront pas être capturées par Recall comme les sessions privées de Edge ou celles affichant du contenu protégé par DRMs (Netflix et compagnie).Au delà des soucis de confidentialité et de sécurité que cela pose, ca semble une solution de bourrin pour répondre à un vieux problème : la recherche de Windows est nulle. Pourtant des gens ont développé une solution bien plus efficace il y a fort longtemps. Elle est gratuite et s'appelle Everything . Dans l'ensemble, on a l'impression que ces Copilot+ PC ne répondent pas vraiment à un besoin précis mais sont plus une réponse précipitée afin de suivre la tendance actuelle. A l'heure où Windows 11 PERD des parts de marché face à Windows 10 , il aurait été plus intelligent de faire volte-face et de rendre Windows 11 enfin potable en virant les pubs et les limitations débiles afin de pousser à l'adoption plutôt que développer une suite d'outils à la va-vite qui seront dépassés dans deux mois. Pour ceux qui se demandent qui est le coupable, ne cherchez pas très loin : c'est ce bon vieux Bill Gates . Même si officiellement il n'est plus chez Microsoft, il tiendrait les rênes en coulisses et pousserait activement au développement de l'IA tout en étant pote avec Sam Altman, l'illuminé qui dirige OpenAI et qui veut scanner votre rétine pour sa crypto-monnaie A noter qu'il faudra payer pour rester sur Windows 10 tout en profitant de mises à jour de sécurité après 2025 donc à terme on devra bien passer à Windonze. Ou basculer sur Mac. Ou aller chez les barbus. Quel choix fantastique.