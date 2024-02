Vers un concurrent à DLSS fait par Microsoft ?

Le DLSS d'Nvidia fait des miracles mais il ne supporte que les cartes Nvidia et même que les RTX 40xx pour le DLSS 3 qui génère des images à la volée. Son concurrent, le FSR d'AMD, fait aussi des miracles et tourne sur n'importe quel GPU mais il n'utilise pas le matos dédié à l'IA des puces actuelles donc il bouffe du temps GPU. Son autre concurrent, le XeSS d'Intel, utilise les coeur IA des puces Intel Arc et les coeurs classiques quand il tourne sur un GPU Nvidia ou AMD. Et c'est sans compter les solutions intégrées directement dans les moteurs 3D comme le TAAU de l'Unreal Engine 5. Bref, c'est un joyeux bordel qui aurait bien besoin d'un standard, un genre de DirectSuperResolution.Microsoft entrerait bientôt dans la danse : en fouillant dans les builds de la future mise à jour de Windows 11, des utilisateurs ont trouvé une option baptisé "Automatic super resolution" qui "utilise l'IA pour faire mieux tourner les jeux qui le supportent". Bref, un genre de DLSS. Il faut savoir que durant le CES de cette année, l'accent était mis sur les "AI PCs" à savoir des PCs comprenant un NPU, du matios dédiée à l'IA. Il ne s'agit pas forcément d'une puce à part : ça peut être inclut dans le GPU comme les TensorCores d'Nvidia ou les AI Accelerators d'AMDMicrosoft veut mettre de l'IA à toutes les sauces dans les futures versions de Windows mais ça dévorerait la batterie sans matos dédié. Il reste à savoir si le Auto SR sera un solution fédératrice ou un concurrent de plus. En tout cas, ça pourrait être la deuxième seule bonne raison d'adopter Windows 11 juste après Auto HDR.