Windonze : à fond dans la compatibilité mais pas trop

Microsoft a mis en ligne la liste des processeurs compatibles avec Windows 11 et des dizaines de millions d'utilisateurs vont se retrouver sur le carreau. Chez AMD , seuls CPUs Zen+ (Ryzen 2xxx) et au delà sont supportés. Chez Intel , seuls les CPU de 8ème génération et au-delà sont pris en charge. Chez Qualcomm , tout le monde s'en cogne car Windows ARM est une vaste blague.Le tout crée une situation assez cocasse vu que le Surface Studio 2, un ordinateur vendu 3500 dollars par Microsoft, n'est pas compatible avec Windows 11... Pour ceux qui ont un CPU compatible, l'utilisation d'une puce TPM 2.0 et de SecureBoot est obligatoire ce qui signifie qu'aucun Mac ne sera pas compatible avec Windows 11. Pourtant Boot Camp aurait pu être la solution parfaite quand Apple abandonnera les Mac Intel. Encore plus bizarre, avoir une webcam sera obligatoire pour tous les PC portables à partir de janvier 2023. Voilà qui ne va pas arranger la situation du G14 ...Ceci étant dit, le support de Windows 10 s'arrêtera fin 2025 donc il y a le temps de voir venir mais les joueurs qui ne pourront pas mettre à jour leur PC devront se passer d'Auto HDR et de DirectStorage.