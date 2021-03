Valve abandonne Artifact mais pas trop

Il y a un an, on apprenait que Valve bossait sur un reboot d'Artifact , leur jeu de cartes développé en collaboration avec Richard Garfield (Magic The Gathering). Cette version 2.0 devait permettre de voir les trois lignes de bataille en même temps, introduire un mode draft et virer la monétisation des cartes. Mais face au manque d'intérêt des joueurs, Valve vient de jeter l'éponge et a arrêté de bosser sur la beta de cette 2.0.Voilà qui rappelle fortement un certain jeu EA mais comme il y a des gens bien chez Valve, cette version 2.0 va tout de même sortir en l'état. Elle s'appelle Artifact Foundry et elle est téléchargeable gratuitement sur Steam . Et tant qu'à faire, la version Classique est aussi téléchargeable gratuitement. Par gratuit comprenez il n'y a rien besoin d'acheter pour jouer et on ne peut rien acheter. Dans la version Classique, toutes les cartes sont débloquées d'office et dans la version Foundry, on gagne des cartes en jouant. Valve explique les différences entre les deux jeux ici. Si vous avez encore des cartes, elles seront converties en édition Collector que vous pourrez vendre sur le marché de Steam. On espère que le tout servira de leçon d'humilité au reste de l'industrie : il est possible de se planter en sortant un jeu de cartes fondé sur un des MOBA les plus populaire au monde et imaginé par le créateur du jeu de cartes le plus populaire au monde. La recette de l'échec est simple : trop de hasard et trop de monétisation.