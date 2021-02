J'Anthem ... moi non plus

Suite au fiasco d'Anthem, EA et BioWare ont annoncé il y a un an qu'ils bossaient sur une version 2.0, baptisée Anthem NEXT, qui devait repenser le jeu de fond en comble. Aujourd'hui , BioWare vient d'annoncer qu'ils jetaient l'éponge et qu'ils ne bosseront plus dessus.Adieu donc la 2.0 et tout espoir d'un sauvetage du jeu. BioWare précise que les serveurs de la version actuelle resteront en ligne mais pas forcément pour longtemps connaissant la politique d'EA . De tout façon on voit mal ce qui motiverait les joueurs à rester. C'est un peu la honte surtout comparé à la concurrence dans des situations similaires : Ubisoft a réparé les choses pour Ghost Recon Breakpoint et Bethesda a soutenu Fallout 76 bien au-delà de nos espérances. On attend maintenant de voir ce que fera Square Enix avec Avengers