Artifact bientôt de retour

Il y a un an, Valve annonçait qu'ils arrêtaient de sortir des mises à jour pour Artifact histoire de se concentrer sur une grosse refonte du jeu. Dans une interview au magazine Edge , Gabe Newell a confirmé qu'un reboot complet du jeu est en cours. Valve a ensuite posté une news sur Steam expliquant qu'ils vont bientôt donner plus de détails. Il faudrait totalement réinventer le jeu pour faire revenir les joueurs. Et je ne dis pas cela uniquement car j'ai vendu toutes mes cartes...