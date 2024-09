Une daube de plus au cinéma : A Minecraft Movie

Jack Black en Steve (on ne le présente plus, mais il a joué dans Borderlands)

10 ans. C'est le temps qui s'est déroulé entre les premières discussions entre Mojang et Warner Bros. Pictures pour adapter Minecraft au cinéma, et ce que vous allez découvrir dans la bande-annonce. Tout a donc commencé en 2014, date à laquelle (le 15 septembre pour exact), Microsoft avait lâché 2,5 milliards de dollars pour racheter la licence Minecraft, ce qui au passage, a fait la richesse de Markus Persson (le créateur de Minecraft), puisqu'il a empoché un truc comme 70% de cette somme.Donc en 10 ans, il s'en est passé des trucs. Des noms ici et là pour la production et la réalisation. À l'époque, ça parlait de Shawn Levy, qui vient de réaliser Deadpool & Wolverine (1,265 milliards au box office), ou encore de Rob McElhenney, présent dans l'excellente série Mythic Quest sur Apple TV. Puis au final, le projet a été donné à Peter Sollett en 2019, qui n'a rien fait de notable, pour au final quitter ce projet à la con en 2022. Enfin, le film est repris par Jared Hess, qui n'a pas une carrière exceptionnelle et qui s'est dit qu'après avoir réalisé Thelma the Unicorn sur Netflix que, quitte à faire n'importe quoi, autant que ça rapporte un max.Et ce sera un merveilleux live action dans l'univers de Minecraft, prévu pour uneDu côté du casting, on retrouve forcément un peu n'importe qui de disponible. Vu la gueule des personnages de Minecraft, la ressemblance ne sera de toute façon pas présente.Il faut aussi savoir que ça n'a pas pris beaucoup de temps à ce petit groupe pour tourner dans le film. On apprend par exemple que le casting s'est déroulé de mai 2023 à janvier 2024. Une fois l'équipe au complet, hop, tournage direct de courant janvier à la mi-avril 2024. En gros, seulement 4 mois de tournage dans les plus beaux fonds vertes de la Nouvelle-Zélande ont été nécessaire pour faire ce film.Côté scénario, on ira pas trop loin : 4 humains qui ont des vies nulles, se retrouvent propulsés dans l'Overworld (dans Minecraft) et ils vont devoir faire des trucs moins nul et s'en sortir comme des héros. Trop bien. Clairement, ce ne sera pas le film de l'année, mais on peut se douter qu'avec 300 millions de joueurs et joueuses dans le monde, il y a de quoi faire quelques entrées dans les salles obscures ou en streaming. Même si ce sera un des pires films en terme d'incrustration de personnage réel dans un monde virtuel.