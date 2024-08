Borderlands : tous les jeux pour le prix du film

Le film Borderlands est sorti et comment dire ? Pendant quelques heures, il a reçu un score de 0% sur Rotten Tomatoes et il est sous la barre des 10% . Il fait un flop monstrueux avec moins de 17 millions de dollars de recettes au niveau mondial pour le week-end de sa sortie, soit très très loin des 120 millions de dollars de budget. Bref, il sera très rapidement disponible en streaming donc économisez le prix d'une place de ciné et achetez pour le même prix l'intégrale de la série , soit les trois jeux, la pre-sequel et Tales from the Borderlands ainsi que leurs DLC. Seul le spinoff Tiny Tina n'est pas inclus.