System Shock : petit point sur la situation

Il y a trois projets System Shock en développement donc il est temps de faire un petit point car c'est un poil le bordel. System Shock Remastered ou tout simplement System Shock n'est pas un remaster. C'est un remake complet du jeu à base d'Unreal Engine 4. Et franchement il a une très bonne tête. Vous pouvez télécharger la démo sur Steam et il devrait sortir cette année. C'est développé par Nigthdive Studios.Le même studio bosse aussi sur System Shock 2 Enhanced Edition qui est pour le coup un remaster. Et Nightdive vient de lâcher une petite bombe : le jeu sera entièrement jouable en VR aussi bien en solo qu'en co-op et la version VR sera cross-play avec la version normale. Apparemment, Nightdive s'est fortement inspiré d'Half-Life: Alyx, le mètre-étalon du genre.Enfin System Shock 3 est en théorie en développement chez OtherSide, le studio de Warren Spector. Après avoir été lâché par Starbreeze, OtherSide a failli couler mais Tencent a sauvé le navire en mai 2020 . Depuis, on est sans nouvelle ce qui n'est jamais bon signe.