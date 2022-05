Embracer Group s'offre une partie de Square Enix

Cela fait un petit moment que l’on se doute que Square Enix n’est pas super emballé par sa branche occidentale, comprenant Crystal Dynamics Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Les belles années du reboot de Tomb Raider sont maintenant loin, et on entend maintenant bien plus la maison mère du Japon annoncer ne pas être contente de telle ou telle performance, comme dernièrement pour Marvel's Avengers ou Marvels Guardians of the Galaxy , pour rester sur des jeux développés au Canada, sans même parler des épisodes de Deus Ex ou encore de la revente d’ IO Interactive (Hitman), alors que cette licence fonctionne plutôt bien.Forcer de constater que Square Enix s’en fout un peu et comme les finances vont très bien du côté Japon, avec les licences Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, NieR, et d’autres nouveaux titres comme Octopath Traveler Triangle Strategy ou le prochain Forspoken , l’occident fait un peu tâche. Surtout avec sa gestion de licences incomprises…On sentait depuis un petit moment une revente et une boite comme Microsoft aurait pu se positionner, mais finalement, c’est Embracer Group qui a sorti le portefeuille. Enfin, limite la CB en paiement sans contact tellement le chiffre semble ridicule :. À tout cela s’ajoute évidemment les licences Tomb Raider, Deus Ex ou encore Thief et Legacy Of Kain, ainsi qu’une 50ème d’autres plus ou moins connues (Gex et Pandemonium, on pense à vous).Au final, Embracer Group pèsera donc encore un peu plus, avec 14 000 employés dont 10 000 pour la partie technique, répartis dans 124 studios pour bosser sur environ 230 jeux dont 30 AAA. Ça commence à faire beaucoup.Dans le détail, on apprend même que la licence Tomb Raider coûte environ 88 millions de dollars et qu’il ne faut que 12 pauvres millions pour Deus Ex. Triste monde. Au passage, la branche d’édition de Square Enix ne fait pas partie du deal, donc les licences Life is Strange (Dontnod Entertainment), Outriders (People Can Fly) et Just Cause (Avalanche Studios) restent chez le japonais. Mais pour combien de temps ?Enfin, et là je ne sais pas si on doit rire ou pleurer, le communiqué de Square Enix nous apprend que cette vente profitera à des projets en internes : blockchain, cloud gaming et IA.