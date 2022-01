Shinra Enix vous souhaite une mauvaise année

Si vous pensiez que nos voeux étaient déprimants , attendez de lire ceux de Yosuke Matsuda , président de Square Enix. Ils sont destinés aux actionnaires et non aux joueurs ou aux développeurs donc il faut se contenter d'une liste de termes branchouilles afin que l'action gagne quelques yens. Histoire de rendre les choses plus amusantes, on vous propose une grille de bingo à remplir tout en lisant ces voeux et tous les futurs communiqués de presse.