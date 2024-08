Sony fait grimper les prix de la PS5 au Japon

PS5 Standard : ¥79,980 (495 €) au lieu de ¥66,980 (414 €)

PS5 Digital Edition : ¥72,980 yens (451 €) au lieu de 59,980 (371 €)

Manette DualSense : ¥11,480 / ¥11,980 (71 € / 74 €), contre ¥9,480 / ¥9,980 (58 € / 61 €)

PlayStation Portal : ¥34,980 (216 €) au lieu de ¥29,980 (185 €) à son lancement

PlayStation VR2 : ¥89,980 (557 €) au lieu de ¥74,980 (464 €) à son lancement

Alors qu'on s'est moqué de Microsoft annonçant une hausse des prix de ses Xbox Series au Japon au début du mois de juillet, Sony Interactive Entertainment a pris la décision de faire la même chose pour ses modèles de PlayStation 5 et, tant qu'à faire, tous les accessoires de la gamme. Ces nouveaux prix prendront effet dès le lundi 2 septembre 2024, pour l'instant uniquement pour le Japon. Une lourde et difficile décision causée par des fluctuations économiques mondiales. En gros, le Yens se casse la gueule depuis des semaines, du coup, tout augmente sur l'archipel, et Sony préfère ralentir ses ventes que perdre de l'argent sur chaque console.Le PlayStation blog du Japon annonce les détails de cette nouvelle grille tarifaire, en oubliant de préciser les prix "avant / après". Et pour le coup, ça pique vraiment beaucoup, puisque la PS5 se prend une augmentation de 80 euros dans les dents.C'est donc une troisième hausse de prix de la PS5 depuis sa sortie au japon en novembre 2020. Pour rappel, à cette époque, il était possible de s'offrir la console de Sony pour 54,980 yens, soit 340 € (actuel). Vu la gueule des prix, on a presque envie de demander à Sony de prendre son temps, si jamais ils souhaitent sortir une PS5 Pro dans les mois à venir.