Xbox fait encore n'importe quoi au Japon

la Xbox Series X passera ¥59,978 (382,26 €) à ¥66,978 (426,94 €)

la Xbox Series S - 1 To passera de ¥44,578 (284,15) à ¥49,978 (318,58 €)

la Xbox Series S - 512 Go passera ¥37,978 (242,08 €) à ¥44,578 (284,12 €)

Plus le temps passe, et plus Microsoft fait n'importe quoi au Japon. À se demander si la Xbox Series ne sera pas la dernière console de Microsoft disponible là-bas. Comme le rapporte Famitsu , les consoles Xbox Series X|S vont prendre une petite augementation de prix dans la face, alors que pour rappel, Microsoft aurait vendu 613 621 exemplaires (selon les chiffres de Famitsu) de Xbox Series au Japon depuis son lancement il y a presque 4 ans, en novembre 2020. En gros, c'est vraiment un score ridicule face à la PlayStation 5 qui file vers ses 6 millions sur l'archipel, tandis que la Switch est sur une autre planète, avec 34 millions d'unités.Du coup, à partir du 15 août, les magasins japonais vont changer les étiquettes sur les consoles de Microsoft :Le cours du Yen étant en ce moment assez flottant avec un cours très bas face au dollars, Microsoft annonce tout simplement s'ajuster en fonction "des changements des conditions du marché sur les prix locaux". En gros, ça aurait pu être une chance de baisse un peu les prix pour vendre quelques consoles supplémentaires, mais non, ils font l'inverse. Au passage, la Xbox Series X était plus abordable qu'une PS5. Maintennat, elles ont quasiment le même prix.