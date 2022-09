Sonic Frontiers encore à coté

Comme vous vous en êtes rendus sûrement compte, chez Factor, Sonic Frontiers ne nous a franchement pas convaincu pour le moment. On vous a expliqué qu'il était vraiment dommage de faire un Sonic dans ce monde ouvert très fade, que l'on vous avait présenté en décembre 2021 , alors qu'il servira apparemment principalement de hub à des niveaux qui ont l'air finalement plutôt funs . Vous aurez un aperçu dans la bande annonce ci-dessous, où d'ailleurs même le narrateur n'a pas l'air super emballé par ce qu'il décrit, ce qui est un comble puisque la vidéo est publiée sur la chaine officielle du hérisson bleu. On espère que les fans purs et durs y trouveront leur compte, même si on en doute honnêtement.