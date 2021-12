ACTU TGA 2021 : Sonic Frontiers CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

"Et si Sonic et Breath Of The Wild faisait un bébé ?" C'est ce qu'a du se demander la Sonic Team quand elle a commencé à bosser sur Sonic Frontiers, le nouvel épisode des aventures du hérisson bleu.



Fini les robots qui explosent histoire de libérer des petits animaux mignons et place à un monde ouvert comportant les ruines d'une ancienne civilisation. La première bande-annonce ne montre pas de gameplay mais présente vite fait l'univers et laisse plein de questions sans réponse. Sortie fin 2022 sur PS4/5, XO/XSeX, Switch et PC.