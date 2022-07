Sonic Sur Les Frontières et Sur Les Terres Truquées

L'embargo sur les previews de Sonic Frontiers étant levé, les grands journalistes peuvent enfin dire ce que Sega aurait du expliquer depuis le début : le jeu contient des niveaux traditionnels en 3D et en 2.D comme Sonic Generations (mais sans la possibilité de se mettre en boule). Les niveaux en question sont dans le Cyber Space et on y accède en récoltant des rouages lachés par des boss dans le monde ouvert. On peut en voir cinq secondes durant la bande-annonce du dernier Nintendo Direct.Du coup Mike de Polygon s'interroge : comme les niveaux en question sont plutôt funs, pourquoi ne pas avoir dégagé le monde ouvert et se concentrer sur eux pour faire une sorte de Sonic Generations 2 ? Mike a l'impression que le monde ouvert vide et creux sera un obstacle pour accéder au vrai fun du jeu, les niveaux traditionnels.Tant qu'on est à tirer sur l'ambulance, parlons de Sonic Origins , les versions vaguement modernisées des trois premiers Sonic vendues à prix d'or. C'est tout simplement une honte, un truc fait et sorti à la va-vite. Les jeux sont blindés de bugs en tout genre (collisions, Tails qui reste bloqué, des sprites en trop ou en moins, musiques en sourdine, une partie de l'écran qui disparait ...). Cette vidéo donne un bon état des lieux tout comme l'article de Digital Foundry . Peut-être qu'à la place de payer des marketeux qui ont pondu une grille tariffaire incompréhensible il aurait fallu payer des testeurs. Histoire d'ajouter une cerise pourrie sur le gâteau de merde, la version Steam utilise Denuvo. Pour protéger des jeux qui ont TRENTE ANS et après avoir retiré de la vente les versions non-Origins.