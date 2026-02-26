ACTU
Samson sort sur Steam le 8 avril
par Buck Rogers, email
C’est peu dire que la saga Grand Theft Auto a cannibalisé tout un genre. Dans le langage populaire on ne dit plus Doom-like ou Quake-like par exemple, mais désormais FPS. La licence est une rare dont le nom reste encore un genre à part entière : le GTA-like. Terme que j’emploie rarement, préférant celui de jeu urbain en monde ouvert, histoire de laisser sa chance à d’autres. Effectivement, des titres qui ont suivi cette aventure, il ne doit rester que les Mafia, vu que les Saints Row, Watch Dogs et autres du même genre sont en mort cérébrale. Alors même s’il ne joue pas dans la même cour, cela avait été rafraîchissant d’accueillir le nouveau venu dans le paysage vidéoludique, Samson.
Développé par Liquid Swords, un studio créé en 2020 par Christofer Sundberg, fondateur d’Avalanche Studios, le jeu avait été annoncé en décembre dernier. On l’avait présenté plus longuement en janvier, et c’est en février que l’on a désormais sa date de sortie. On peut dire qu’ils ne perdent pas de temps, vu que Samson arrivera sur Steam le 8 avril prochain. Et comme nous ne sommes pas à l’abri d’un report, on va dire qu’ils ont raison de ne pas trop tarder, vu que leur concurrent direct est Grand Theft Auto VI, et ils ne sont clairement pas de la même envergure. Tant mieux en réalité, parce que le studio ne le souhaite pas.
En substance, je le répète, c’est un jeu qui est plus proche du très sous-estimé Mad Max. Vous incarnerez le surendetté Samson McCray, qui fera certes des jobs dans la ville de Tyndalston, mais le gameplay sera centré sur des affrontements à main nues ou en véhicules. Ce sera une ambiance brutale dans les années 90, où l’on nous promet un titre narratif avec une approche très classique et sans excès. Histoire d’avoir sa propre personnalité, ou du moins on l’espère. Toutefois, il ne faudra pas compter sur plus de 10 heures pour la quête principale, on le rappelle, et 20 heures en comptant les quêtes secondaires et les activités annexes. Quant au prix, il est raisonnable avec ses 25 dollars. Ce doit être pour rembourser les usuriers de Samson.
