Nouveau jeu d’action : Samson
par Buck Rogers, email
Christofer Sundberg, fondateur d’Avalanche Studios à qui l’on doit les Just Cause, theHunter: Call of the Wild, Generation Zero mais surtout le sous-estimé Mad Max, avait fondé son nouveau studio Liquid Swords en 2020. Loin de chômer avec son équipe, ils se sont attelés à la tâche pour nous pondre un jeu d’action linéaire en monde ouvert : Samson. Dis comme ça, ça fait un peu flipper et penser à Leslie Benzies et le gros échec de son titre MindsEye.
Déjà pour le différencier, cette fois le bousin sera proposé à un prix raisonnable, c’est-à-dire 25 dollars. De plus, de l’aveu du patron du studio, la production sera sans « excès », voulant proposer quelque chose de brutal qui repose sur son histoire. Vous serez Samson McCray, vous ne serez pas à la recherche de Dalila, mais plutôt à essayer de maîtriser une grosse dette dont les intérêts montent d’heure en heure. Ainsi dans les rues de Tyndalston vous allez être amené à bosser pour le compte de vos usuriers.
On nous promet des conséquences à nos actions, dans une ville qui se souviendra de vos agissements. On devrait en savoir plus prochainement, Samson étant attendu pour début 2026 sur PC.
