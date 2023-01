Returnal : la superior version datée et détaillée

En rumeur depuis des mois mais officialisée très récemment , la version PC de Returnal a désormais une date de sortie : ça sera pour le 15 février, au prix absolument pas modique de 60€. Et il semblerait que Housemarque ne fasse pas les choses à moitié, puisque cette version supportera le ray tracing (pour les ombres et les reflets), le DLSS et le FSR (et même le NIS, semble-t-il de manière native, donc au moins il ne massacrera pas les éléments d'interface et se contentera de ruiner tout le reste de l'image), les écrans ultra-larges avec ajustement du FOV en conséquence, le son en Dolby Atmos, et le support de la Dualsense pour ceux qui voudraient vraiment se faire du mal.La grande question sera maintenant de savoir si Housemarque et le studio Climax auront vraiment fait les choses proprement jusqu'au bout et trouvé une solution pour contourner les saccades qui pourrissent la quasi-totalité des jeux tournant sous Unreal Engine 4 depuis quelques années.