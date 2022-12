Returnal et The Last of Us sur PC, c'est officiel

Après des mois à ne pas vouloir cracher le morceau, Sony a profité du Geoff Show de cette nuit pour officialiser ce qu'on voyait tous venir : Returnal , le rogue-like de Housemarque exclusif à la PS5, va enfin arriver sur PC. Quand ? On ne sait pas, il ne faudrait pas non plus trop en dire, mais ça va arriver quelque part en 2023, visiblement en début d'année, et c'est une excellente nouvelle.Autre annonce, celle de la date de sortie de The Last of Us Part I : on savait que le re-remake du jeu de Naughty Dog sorti à la rentrée sur PS5 allait arriver sur PC, mais on ne savait pas quand et vu que Sony aime bien prendre son temps on pensait devoir patienter encore un bon moment. Finalement, il s'avère que l'attente n'aura pas été très longue puisqu'il débarquera le 3 mars, pour la somme pas du tout modique de 60€ tout de même.