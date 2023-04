Redfall sort mardi

CPU: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

GPU: AMD RX 580 / Nvidia GTX 1070 / 6 GB VRAM

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit

Storage: 100 GB SSD

CPU: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X

GPU: AMD 5700 / Nvidia RTX 2080 / Intel ARC / 8 GB VRAM

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit

Storage: 100 GB SSD

CPU: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X

GPU: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080 / 10 GB VRAM

RAM: 32 GB

OS: Windows 11 64-bit

Storage: 100 GB SSD

Le nouveau Arkane Austin ( Prey ) sort mardi sur PC et Xbox Cerises (et direct dans le Game Pass) et Bethesda a dégainé la traditionnelle bande-annonce de lancement sur fond d'une mauvaise reprise de Black Hole Sun qui n'avait rien demandé à personne. Au moins la bande-annonce est riche en gameplay. Bethesda a aussi publié les configs requises pour jouer au jeu mais sans préciser les résolutions et framerate ciblés. Si c'est comme pour Deathloop , Minimum serait du 1080p@30FPS en détails bas, Recommended ciblerait le 1080p@60FPS en détails élevés et Ultra viserait le 4K@60FPS en détails ultra. Redfall semble un poil plus gourmand que Deathloop mais il y a aussi plus de choses à afficher à l'écran vu que c'est un monde ouvert jouable en co-op. Il semble que les tests du jeu tomberont le jour de la sortie ce qui incite toujours à la prudence.Minimum:Recommended:Ultra: