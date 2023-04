Redfall : 30 FPS jour un, 60 FPS "plus tard"

À quelques semaines de la sortie du jeu (il est toujours prévu pour le 2 mai), Bethesda et Arkane nous apprennent timidement qu'au début, leur Redfall ne tournera qu'à 30 FPS sur les consoles Microsoft : en 4K pour la Series X, et en 1440p pour la Series S. Pour le 60 FPS, il faudra attendre une update future, un jour. Sur PC il n'y aura évidemment pas cette limite mais ne nous emballons pas trop vite non plus : les versions PC des jeux Arkane, comme tant d'autres, sont rarement très reluisantes à la sortie. C'est surprenant de ne révéler cette info qu'aussi tardivement, et ça ressemble beaucoup à un coup de pieu de plus dans le coeur d'un jeu qui semble avoir déjà bien du mal à enthousiasmer grand monde.