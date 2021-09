Life is Strange: True Colors

OS : Windows 10 64-bit

CPU : AMD Phenom II X4 965 3.40 GHz / Intel Core i5-2300 2.80 GHz

RAM : 6 Go

Graphics : Radeon HD 7790 2 Go / GeForce GTX 750Ti 2 Go

DirectX : Version 11

HDD/SSD : 30 Go

OS : Windows 10 64-bit

CPU : AMD FX-8350 4.00 GHz / Intel Core i5-3470 3.20 GHz

RAM : 8 Go

Graphics : Radeon RX 590 8 Go / GeForce GTX 1060 6 Go

DirectX : Version 11

HDD/SSD : 30 Go

OS : Windows 10 64-bit

CPU : Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 2500X

RAM : 16 Go

Graphics : NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go / AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go

DirectX : Version 12

HDD/SSD : 30 Go

Far Cry 6

CPU : AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz / Intel i5-4460 3.2 GHz

GPU : AMD RX 460 4 Go / Nvidia GeForce GTX 960 4 Go

RAM : 8 Go

HDD/SSD : 60 Go HDD (SSD recommandé)

CPU : AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz / Intel i7-7700 3.6 GHz

GPU : AMD VEGA64 8 Go / NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Go

RAM : 16 Go

HDD/SSD : 60 Go HDD (SSD recommandé)

CPU : AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz / Intel i7-9700 3.6 GHz

GPU : AMD Radeon RX 5700XT 8 Go / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 Go

RAM : 16 Go

HDD/SSD : 60 Go HDD (SSD recommandé) + 37 Go pour les textures HD

CPU : AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz / Intel i5-10600 4.1 GHz

GPU : AMD Radeon RX 6800 16 Go / NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go

RAM : 16 GB

HDD/SSD : 60 Go HDD (SSD recommandé) + 37 Go pour les textures HD

CPU : AMD Ryzen 7 5800X 3.7 GHz / Intel i7-10700k 3.8 GHz

GPU : AMD Radeon RX 6900XT 16 Go / NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go

RAM : 16 Go

HDD/SSD : 60 Go HDD (SSD recommandé) + 37 Go pour les textures HD

Deathloop

OS : Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

CPU : Intel Core i5-8400 2.80 GHz / AMD Ryzen 5 1600

RAM : 12 Go

Carte graphique : Nvidia GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 580 8 Go

DirectX : Version 12

Stockage : 30 Go (HDD)

SE : Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i7-9700K 3.60 GHz / AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 2060 6 Go / AMD Radeon RX 5700 8 Go

DirectX : Version 12

Stockage : 30 Go (SSD)

SE : Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i9-10900K 3.70 GHz / AMD Ryzen 7 3800XT

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 3080 10 Go / AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go

DirectX : Version 12

Stockage : 30 Go (SSD)

Dans quelques jours ou quelques semaines arriveront trois des assez grosses sorties de cette fin d'année : Life is Strange : True Colors de Deck Nine Far Cry 6 (a Ubisoft Original) d' Ubisoft et Deathloop d' Arkane . Vous pourrez bien évidemment jouer à ces jeux sur consoles, comme de petites gens, mais si vous êtes de vrais esthètes, vous les lancerez sur PC. La question se pose alors : quelles configurations seront requises pour faire tourner ces titres ?Pour les deux premiers, vous n'avez a priori pas grand chose à craindre même si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur les derniers composants à la mode, puisque pour du 1080p à 60 FPS et sans trop rogner sur les détails, un vieil i5 d'il y a quatre-cinq ans ans et une GeForce de la génération Pascal (1060 à 1080) feront amplement l'affaire. Votre vieux PC ne vous fera donc pas trop honte. Par contre, s'il vous prend l'envie d'activer les effets de ray tracing que proposeront ces deux jeux, la situation risque de se compliquer puisque Ubisoft et Square Enix conseillent l'un comme l'autre une GeForce RTX 3080 ou une Radeon 6800XT, deux cartes très haut de gamme aussi introuvables l'une que l'autre, et hors de prix quand les rares exemplaireq arrivent sur les étals des cyber-vendeurs. C'est déjà un peu cher payé pour Far Cry 6, mais pour Life is Strange ça semble complètement délirant, surtout que les rares effets RT du jeu se limiteront à la gestion des ombres.Quant à Deathloop, c'est encore pire : pour du 1080p à 30 FPS avec les détails au minimum, il faudra avoir dans sa tour un i5 pas trop vieux et une GeForce 1060 ou une Radeon 580 ; pour du 1080p60 avec les détails élevés, un core i7 9700k et une GeForce 2060 ou une Radeon 5700XT ; et pour du 4k60, un core i9 10900k épaulé par une GeForce 3080 ou une Radeon 6800XT. Et tout ça, sans qu'il y ait le moindre effet de ray tracing pour se flatter un peu la rétine. On craint fort qu'Arkane Lyon utilise encore une fois son Void Engine, déjà employé à l'époque pour Dishonored 2, et qui à sa sortie tournait horriblement mal même sur des configurations pourtant loin d'être misérables.