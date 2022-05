Qui rachètera EA ?

Apple serait en train de bosser sur un casque AR/VR et qu'il va bien falloir créer du contenu pour le vendre, le jeu vidéo étant le principal moteur de ces deux technos. Les jours des 30% en question sont comptés donc en produisant son propre contenu (comme Apple le fait avec Apple TV+), Apple peut remplacer le manque à gagner Apple bosserait sur une console Apple a les moyens. La valuation boursière d'EA est de 37 milliards de dollars. Apple a DEUX CENT MILLIARDS DE DOLLARS en cash. Pour autant, Apple est assez prudent niveau acquisitions. Leur denière grosse acquisition remote à 2014 quand Apple a laché 3 milliards de dollars pour Beats.

Le rachat de Take-Two par Zynga sera effectif lundi . Celui de Bungie par Sony est en bonne voie et celui d'Activision-Blizzard par Microsoft doit être validé par la FTC. Alors qui sera le prochain ? Ubisoft ? Selon Kotaku qui cite Puck, EA serait aussi en quête soit d'un repreneur soit d'une fusion avec une autre grosse boite. Parmi les gens intéressés se trouvent Comcast, Disney, Apple et Amazon . Tentons de comprendre ce que tous ces gens auraient à gagner.Les discussions avec Comcast sont allées loin mais un accord potentiel est tombé à l'eau pour des histoires de gros sous. L'idée était de fusionner la filiale NBCUniversal avec EA pour créer une nouvelle entreprise indépendante de Comcast. Ca rappelle un peu la fusion récente entre Warner Media (qui appartenait à AT&T) et Discovery. Andrew Wilson, PDG actuel d'EA, serait devenu le PDG de la future entité. Le gag est qu'entre 2008 et 2013, Activision-Blizzard appartenait à Vivendi, l'ancien propriétaire d'Universal.Pour Disney, les choses sont compliquées. L'accord d'exclusivité sur la production de jeux Star Wars entre EA et Disney se termine en 2023 ce qui explique pourquoi Quantic Dream et Ubisoft sont en train de faire leurs jeux SW mais EA reste un partenaire privilégié avec pas moin de trois jeux SW en développement dont une suite à Star Wars Jedi: Fallen Order. Ceci étant dit, Disney a arrêté de produire des jeux en interne et même d'en publier en 2014 donc on les voit mal se relancer dans l'aventure.Apple est un cas étrange. Grâce aux 30% de commission sur les jeux disponibles sur l'App Store, Apple se serait fait 8,5 milliards de dollars de bénéfice net en 2019, le tout sans produire le moindre jeu. Alors pourquoi rachèterait un studio ? On pense à 4 raisons:Amazon a toujours du mal à produire des jeux en interne . Prenons leur MMO New World par exemple. Il a fait un démarrage fulgurant avec une pointe à plus de 900 000 joueurs mais neuf mois plus tard il dépasse à peine les 20 000 et se prend des sales notes sur Steam . Pendant ce temps, Lost Ark fait un carton mais Amazon ne fait que distribuer en occident le MMO coréen de Smilegate. Du coup, Big Bezos pourrait être intéressé par acheter un studio qui a déjà une grosse base de joueurs et de licences juteuses.