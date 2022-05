Qui rachètera Ubisoft ?

L'action Ubisoft ne se porte pas spécialement bien. Début mai 2021, elle valait dans les $15. Le 21 avril, elle approchait les $7. Cela veut dire que la capitalisation boursière de la boite était de 5 milliards de dollars. Ca veut dire que la boite des frères Guillemot n'est pas trop dure à racheter pour peu que le repreneur ait quelques milliards de dollars. Du coup on n'a pas été surpris d'apprendre que quelques fonds d'investissement comme KKR & Co. et Blackstone Inc. réfléchissaient sérieusement à la question.On n'est pas exactement fan de la direction actuelle d'Ubisoft mais KKR et Blackstone, c'est la lie de l'humanité. Ce sont des boites qui achètent tout et n'importe quoi et dont le seul but est de dégager le plus de profit. Blackstone par exemple a braqué l'immobilier mondial et a fait exploser le prix des loyers . Ce sont des gens qui n'en ont rien à faire du jeu vidéo et qui découperont Ubisoft en petits morceaux pour vendre au plus offrant.Mais la famille Guillemot n'y tiennent pas spécialement. Selon Seeking Alpha qui cite Dealreporter, les Super Guillemot Bros chercheraient à s'associer à un fond d'investissement amical pour racheter leur propre boite. Ils disposent actuellement de 16% des actions d'Ubisoft leur octroyant 22% des votes en cas d'assemblée générale. Il est encore trop tôt pour connaître le fin de mot de l'histoire mais toutes ces spéculations sont bonnes pour le cours de l'action Ubi : elle est presque remontée à $10.