Apple se consolerait

En effet, on estime qu'en 2021 , le jeu vidéo a généré 85 milliards de chiffre d'affaire sur l'App Store. Grâce aux 30% de commission, cela fait donc 25 milliards allant dans la poche d'Apple ce qui ferait donc d'Apple le numéro 2 mondial à égalité avec Sony le tout sans développer le moindre jeu en interne. Mais selon des rumeurs, Apple tenterait de recruter des ingénieurs ayant bossé sur la Xbox dans le but de développer leur propre console. Le tout est à prendre avec des pincettes et la console en question ne verra peut-être jamais le jour. Après tout Apple a déjà tenté l'expérience avec la Pippin dans les années 90 mais à l'époque la firme de Tim Cook n'avait aucun poids dans le jeu vidéo.De nos jours, l'Apple TV est ce qui se rapproche le plus d'une console même si sa fonction première est le contenu vidéo. Une version boostée avec un processeur M1 et vendue avec un pad fait maison et un an d'abonnement à Apple Arcade n'est pas totalement déconnant. Dans l'idéal, Apple finirait par coller des ports USB-C dans ses iPhones et fournir une sorte de dock comme la Switch permettant d'utiliser facilement son téléphone sur sa télé. Mais c'est limite de la science-fiction.