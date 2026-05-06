ACTU
Pearl Abyss ouvre le sas et laisse CCP dériver dans sa crypto
par Buck Rogers, email
Lorsqu’une société revend l’un des MMO les plus mythiques de l’histoire… à perte et avec un bonus en cryptomonnaie, difficile de ne pas lever un sourcil et pourtant, c’est bel et bien ce qui vient d’arriver. Pearl Abyss a ainsi officiellement revendu CCP Games, le créateur d’EVE Online, à son propre PDG Hilmar Veigar Pétursson pour 120 millions de dollars, dont 20 millions payés sous forme de tokens liés au projet EVE Frontier.
Remontons à 2018, une époque où Pearl Abyss était en pleine ascension grâce à l’énorme succès de son Black Desert Online. Le studio sud-coréen décide dès lors de se transformer en géant mondial du MMO et rachète du coup CCP Games pour un montant qui pouvait atteindre les 425 millions de dollars, c’est-à-dire 225 millions au moment de la transaction, puis jusqu’à 200 millions de bonus conditionnés à certaines performances financières.
Pearl Abyss avait récupéré une licence culte, ainsi qu’une expertise unique du MMO sandbox mais surtout un savoir-faire technologique impressionnant en matière d’économie virtuelle, de serveurs massifs et de gestion communautaire. Toutefois, dans les faits, l'entreprise islandaise a conservé ses équipes à Reykjavik, Londres et Shanghai, tandis que Pearl Abyss intégrait surtout les fonctions marketing et publishing.
Le vrai problème est venu après, car si EVE Online est resté rentable, CCP n’a jamais réussi à transformer ses nombreux projets annexes en succès majeurs. EVE Vanguard, EVE Frontier et les différentes expérimentations blockchain ont englouti des ressources sans heureusement produire de véritable hit. Pendant ce temps, les objectifs financiers nécessaires pour déclencher les fameux 200 millions de bonus n’ont jamais été atteints.
Et c’est là qu’entre en scène le détail le plus lunaire de cette histoire : les 20 millions de dollars versés en cryptomonnaie. Plus précisément, l’accord inclut des tokens liés à EVE Frontier, le projet blockchain de CCP financé notamment par Andreessen Horowitz et Bitkraft. Autrement dit, une partie du rachat repose sur une monnaie virtuelle adossée à un jeu qui n’est même pas encore devenu un succès commercial.
Alors que l’industrie vidéoludique a largement été refroidi par les NFT et les économies crypto, CCP continue de son côté de croire à l’idée d’un MMO intégrant une économie décentralisée lié à la blockchain. Une stratégie qui inquiète vraiment, surtout quand on sait à quel point les joueurs PC et MMO restent très hostiles vis-à-vis de ces technologies.
Ce qui rend d’ailleurs cette vente d’autant plus ironique, c’est qu’au même moment, Pearl Abyss connaît probablement la meilleure période de son histoire récente grâce à Crimson Desert. Longtemps presque considéré comme un vaporware tant son développement semblait interminable, le jeu est finalement devenu un énorme succès commercial. Les développeurs sud-coréens ont récemment confirmé avoir dépassé les 5 millions de ventes et ils en ont profité pour récompensé leurs employés avec des bonus massifs après le lancement.
CCP Games redevient donc indépendant et le studio conserve évidemment EVE Online, toujours incroyablement solide après plus de vingt ans d’existence, mais les développeurs continuent de croire que le futur du MMO passera par la crypto. Et vu l’état actuel du marché, on peut légitimement se demander si quelqu’un, chez CCP, n’a pas eu une très mauvaise idée au très mauvais moment.
Remontons à 2018, une époque où Pearl Abyss était en pleine ascension grâce à l’énorme succès de son Black Desert Online. Le studio sud-coréen décide dès lors de se transformer en géant mondial du MMO et rachète du coup CCP Games pour un montant qui pouvait atteindre les 425 millions de dollars, c’est-à-dire 225 millions au moment de la transaction, puis jusqu’à 200 millions de bonus conditionnés à certaines performances financières.
Pearl Abyss avait récupéré une licence culte, ainsi qu’une expertise unique du MMO sandbox mais surtout un savoir-faire technologique impressionnant en matière d’économie virtuelle, de serveurs massifs et de gestion communautaire. Toutefois, dans les faits, l'entreprise islandaise a conservé ses équipes à Reykjavik, Londres et Shanghai, tandis que Pearl Abyss intégrait surtout les fonctions marketing et publishing.
Le vrai problème est venu après, car si EVE Online est resté rentable, CCP n’a jamais réussi à transformer ses nombreux projets annexes en succès majeurs. EVE Vanguard, EVE Frontier et les différentes expérimentations blockchain ont englouti des ressources sans heureusement produire de véritable hit. Pendant ce temps, les objectifs financiers nécessaires pour déclencher les fameux 200 millions de bonus n’ont jamais été atteints.
Et c’est là qu’entre en scène le détail le plus lunaire de cette histoire : les 20 millions de dollars versés en cryptomonnaie. Plus précisément, l’accord inclut des tokens liés à EVE Frontier, le projet blockchain de CCP financé notamment par Andreessen Horowitz et Bitkraft. Autrement dit, une partie du rachat repose sur une monnaie virtuelle adossée à un jeu qui n’est même pas encore devenu un succès commercial.
Alors que l’industrie vidéoludique a largement été refroidi par les NFT et les économies crypto, CCP continue de son côté de croire à l’idée d’un MMO intégrant une économie décentralisée lié à la blockchain. Une stratégie qui inquiète vraiment, surtout quand on sait à quel point les joueurs PC et MMO restent très hostiles vis-à-vis de ces technologies.
Ce qui rend d’ailleurs cette vente d’autant plus ironique, c’est qu’au même moment, Pearl Abyss connaît probablement la meilleure période de son histoire récente grâce à Crimson Desert. Longtemps presque considéré comme un vaporware tant son développement semblait interminable, le jeu est finalement devenu un énorme succès commercial. Les développeurs sud-coréens ont récemment confirmé avoir dépassé les 5 millions de ventes et ils en ont profité pour récompensé leurs employés avec des bonus massifs après le lancement.
CCP Games redevient donc indépendant et le studio conserve évidemment EVE Online, toujours incroyablement solide après plus de vingt ans d’existence, mais les développeurs continuent de croire que le futur du MMO passera par la crypto. Et vu l’état actuel du marché, on peut légitimement se demander si quelqu’un, chez CCP, n’a pas eu une très mauvaise idée au très mauvais moment.