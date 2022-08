Pas de sortie en 2022 pour Flashback 2

Une nouvelle semaine commence et donc il est temps de reprendre notre rythme d'un jeu repoussé en 2023 par jour. Annoncé en 2021 et vaguement montré Geoff Show de cet été , le Flashback 2 de Microids ne sortira finalement pas en fin d'année mais quelque part en 2023 comme nous l'apprend à l'instant le développeur/éditeur. C'est sûrement pour le mieux même si, soyons honnêtes, les palmarès récents de Microids et Paul Cuisset ne nous donnent de toute façon pas beaucoup d'espoir dans ce projet.