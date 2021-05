Flashback fait son comeback

Dans la salle de rédaction au sommet de la FactorTower, tout le monde regarde ses pieds et essaye de se faire oublier dans l'espoir que ce n'est pas à lui qu'incombera la tâche de résumer tout ce qui ressort du procès Apple/Epic. Alors en attendant sachez que Microids , déjà responsable (et peut-être aussi coupable) du remake de XIII sorti l'année dernière, vient d'annoncer que Flashback 2 était actuellement en développement et sortirait en 2022. Paul Cuisset, le père du jeu d'origine, est de la partie, mais vu que ses deux derniers faits d'armes sont Amy et le remake Flashback HD , tous deux accueillis plutôt fraîchement, on se dit qu'il aurait peut-être été plus sage de le laisser profiter tranquillement de sa retraite.