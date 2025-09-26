ACTU
Pas de miracle pour la ROG Xbox Ally
par CBL, email @CBL_Factor
Après quelques mois de suspense, Microsoft et Asus ont fini par dévoiler les prix de la ROG Xbox Ally et de sa grande soeur Ally X. Il faudra compter $599/599 euros pour le modèle de base tandis que la version X sera vendue $999/899 euros. Le modèle de base est plus cher que le Steam Deck 512 Go qui comprend en plus un écran OLED et une trousse pour le transporter tout en ayant des specs très similaires. Au passage, le Steam Deck LCD 256 Go est à 335 euros jusqu'au 6 octobre et c'est une super affaire.
La ROG Xbox Ally est aussi vendu 130 euros de plus qu'une Switch 2 et ne comprend pas de station d'accueil. Quant au modèle X, c'est du délire complet vu que pour le même prix vous pouvez vous prendre une Switch 2 avec Mario Kart World ET un Steam Deck 256 Go. A noter que vous pouvez déjà installer la version allégée de Windows 11 sur d'autres bécanes mais le gain de performances semble minimum... Le tout sortira le 16 octobre dans toutes les bonnes crèmeries.
