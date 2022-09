Overwatch 2 va-t-il vous faire overgrinder ?

On vous rappelle que le premier Overwatch va bientôt tirer sa révérence, et il ne sera jouable que jusqu'au 2 octobre 2022, le jour suivant étant consacré à préparer les serveurs pour le prochain jeu de la licence. Tout à fait, Overwatch 2 est attendu pour le 4 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et la communication suit son cours avec la bande-annonce de lancement publié aujourd'hui du prochain Free-to-play de Blizzard . Il y aura 35 personnages (32 débloqués pour les possesseurs de l'opus originel), 22 cartes (seulement 5 réellement nouvelles), 6 modes de jeu pour des affrontements à 5v5. Mais bon, ça reste Activision Blizzard , forcément il y a une banane, et vous allez comprendre.Le premier Overwatch qui permet de débloquer tous les personnages de cet opus coûtait 59,99€ n'est désormais plus disponible à la vente. Ainsi si vous êtes un nouveau venu, il vous faudra près de 100 matchs pour débloquer les 32 héros du précédent titre. C'est à dire, qu'en prenant en compte une durée entre 10 et 15 minutes le match rapide, cela ne vous prendra qu'entre 17 et 25 heures pour les avoir. D'ailleurs arrivé au cinquantième match avec les yeux rouges, vous aurez eu le plaisir enfin de débloquer enfin le mode compétitif. En reprenant le calcul de Kotaku avec le salaire minimum français, cela fait entre 149 et 219 € le coût au final de ces personnages. Oui, le temps c'est de l'argent et cela encouragera forcément beaucoup de joueurs à récupérer le Watchpoint Pack d'Overwatch 2 pour 39,99€ en contrepartie de ces efforts.Mais ce n'est pas tout. Il faudra s'attendre dans le free-to-play à des partenariats un peu comme dans Fortnite . Pourquoi pas de la publicité, c'est en réflexion. On parle même de devoir mettre son numéro de téléphone pour pouvoir jouer, et que le chat vocal sera dorénavant analysé pour éviter les comportements toxiques. Effectivement, chez Blizzard ils sont bien placés pour savoir ce que c'est un comportement toxique . Il n'y aura certes plus de lootboxes dans la licence, et tant mieux, mais pour avoir les nouveaux personnages, les joueurs seront toujours encouragés à les récupérer dans des battle pass premium de 9,99€, sinon c'est rebelote pour le temps de jeu interminable pour les débloquer. Compter sur les développeurs pour qu'il y en ait des tas, sachant que tous les héros ne sont pas forcément bien équilibrés, ça va leur en faire des "sous sous dans la popoche".Conclusion, même sans lootboxes attendez-vous à grinder un peu comme Diablo Immortal , enfin peut-être pas autant. Mais comme le jeu n'est pas encore sorti, il y aura peut-être d'autres "surprises".