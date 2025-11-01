ACTU
On met quoi dans son casque cet hiVR ?
par billou95, email @billou_95
Comme chaque année, la saison des fêtes est assez chargée en sorties côté réalité virtuelle/mixte, entre l'annonce imminente du casque standalone de Valve et une tonne de jeux à venir sur SteamVR, Quest et PS VR2, dont Reach qui vient de sortir et dont mon test ne devrait plus trop tarder. Alors, je me suis dit qu'un petit agenda des jeux qui m'ont tapé dans l'oeil pourraient intéresser les trois au fond qui comme moi sont férus de VR.
Laser Dance
Développé en quasi-solo par Thomas Van Bouwel, Laser Dance vous invite à jouer les agents secrets/voleurs de haut vol et de vous balader en évitant les
chats lasers qui courent dans votre appartement. Le jeu fait évidemment appel à la réalité mixte de la dernière génération de casques de Meta. Son concept simple semble super prometteur et si on en croit la bande-annonce, le challenge sera assez relevé. En tout cas je serai de la partie à sa sortie en accès anticipé le 6 novembre sur Quest 3/3S.
Hotel Infinity
Le nouveau jeu de William Chyr (le génial créateur de Manifold Garden chroniqué ici par feu-Nicaulas) passe à la VR et plus spécifiquement au roomscale. Il sera question d'explorer un hôtel mystérieux en proie a des phénomènes étranges et d'y résoudre des puzzles faisant appel à des portails dimensionnels. Malin, ingénieux, on a vraiment envie de plonger dedans. Si vous voulez en savoir plus sur son développement, vous pouvez consulter le premier journal des dévs ci-dessous. Hotel Infinity sortira sur Quest 2/Quest 3 et 3S, ainsi que sur PS VR2 le 13 novembre prochain.
Lumines Arise
LE puzzler de la PSP fait son grand retour cette année sur nos grands écrans, mais également dans une version VR. On imagine que le jeu reprendra le concept de ses aînés, à savoir un combiné Columns/Tetris dans lequel on devra faire des cubes de quatre blocs de couleurs, sur fond d'images psychédéliques et d'une bande originale sélectionnée par Tetsuya Mizuguchi himself. C'est évidemment Enhance Inc. qui est aux commandes et si pour l'instant seules les versions SteamVR et PS VR2 sont confirmées pour le 11 novembre, nul doute qu'une mouture Quest 3/3S verra le jour probablement en 2026.
Glassbreakers: Champions of Moss
Le nouveau jeu issu de la licence Moss change de perspective pour nous proposer du combat tactique en arène dans ce qui pourrait être un jeu de plateau. Après avoir sélectionné son équipe parmi des races bien connues des joueurs (comme la petite souris bien sûr), il faudra utiliser les capacités du groupe pour briser la forteresse de Verre adverse, IA ou humain. Le jeu sortira en accès anticipé sur SteamVR et Quest 3/3S le 13 novembre prochain et ne proposera aucune micro-transaction.
Syberia VR
Réimagination du classique de Benoit Sokal, cette version VR vous emmènera dans les pas de Kate Walker à la recherche de l'inventeur Hans Voralberg. La production-value a l'air plutôt bonne pour un titre dédié au casque de Meta et on ne devrait pas attendre très longtemps pour juger sur pièce puisque le jeu sortira le 13 novembre prochain sur Quest 3/3S. A noter qu'une version flat screen intitulée Syberia Remastered sortira le 6 novembre sur PC et consoles.
Marvel's Deadpool VR
Le super-héros le plus débilement cool de l'univers a droit à son incursion en VR et c'est même le fer de lance de Meta en cette fin d'année. J'ai déjà pu essayer le jeu pendant une petite heure à la Gamescom et franchement, on y retrouve tout ce qui fait le charme de Deadpool. Reste à voir si le gameplay tiendra sur la durée et si la VF promise par les développeurs est à la hauteur de la performance de Pierre Tessier sur les films. Il ne faudra plus attendre pour avoir la réponse à ces questions puisque Deadpool VR sort le 17 novembre en exclusivité sur Quest 3/3S. Et avec l'anniversaire du Quest 3S qui fête sa première année d'existence, est-ce qu'un bundle ne serait pas dans les tuyaux ?
Little Critters
Après un premier essai réussi avec son city builder en VR Little Cities, le studio Purple Yonder s'attaque désormais à la réalité mixte avec Little Critters. Dans ce jeu de stratégie loufoque, on doit gérer des dizaines de bestioles qui pullulent dans notre appartement, tout en accomplissant divers objectifs. Y'a un petit côté The Incredible Machine x Lemmings, et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Sortie sur Quest 3/3S courant novembre.
Thief VR: Legacy of Shadows
Il a enfin sa date de sortie (le 4 décembre prochain sur Quest 3/3S et PS VR2), Thief VR: Legacy of Shadows se propose de revenir hanter le souvenir de la licence Thief en réalité virtuelle. Non, sans blaguer, après le catastrophique reboot de 2014, on tient là peut-être la meilleure adaptation de la franchise depuis un bail. Le level-design a l'air bien ouvert, on retrouve l'arc et ses différents types de flèches pour distraire les garde ou encore planter une corde dans une poutre, on peut même attraper des gardes assommés par les pieds pour les tirer et les planquer hors de vue de leurs camarades. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le jeu. On croise les doigts !
Star Trek Infection
Vous commencez à le savoir, j'ai mes oreilles de Vulcain qui frétillent dès qu'un nouveau jeu Star Trek est annoncé. Alors quand en plus c'est un jeu VR... Star Trek Infection nous met justement dans la peau d'un Vulcain de la fédération alors que l'équipage de son vaisseau semble avoir été transformé en zombies par un mal inconnu. Il faudra se faufiler dans les tubes de Jefferies et démultiplier les fusions mentales pour sauver les membres de l'équipe et pourquoi pas résoudre ce mystère. Sortie sur Quest 3/3S et SteamVR le 13 décembre.
Et voilà pour un petit agenda des sorties confirmées. On est toujours sans nouvelles d'autres titres attendus comme Roboquest VR, Aces of Thunder, la version Quest 3/3S de Boneworks ou Gunman Contracts - Stand Alone