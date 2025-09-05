ACTU
Frame Fatale
par CBL, email @CBL_Factor
Les choses s'accélèrent pour le nouveau matos de Valve : la boîte de Gabe a déposé le nom "Steam Frame". Il est question de console, d'accessoires, de manettes... Bref, ça sent la nouvelle machine de Valve. Alors console de salon (nom de code "Fremont") ou casque VR tout-en-un (nom de code "Deckard") ?
Brad Lynch penche plutôt pour le second. En fouillant dans SteamVR, il a remarqué que les pilotes pour manettes "Roy" n'ont plus le statut de prototype. Il est aussi question d'un dongle WiFi permettant de se connecter sans fil à son casque depuis son PC sous Windows ou Linux. Saint-Gabe a entendu mes prières.
