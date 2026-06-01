ACTU
Nvidia se lance dans les PC portables
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a 5 ans, Nvidia annonçait qu'ils bossaient avec MediaTek pour créer des PC portables ayant un CPU Arm et un GPU Nvidia. Puis le tout avait plus ou moins disparu mais vient brusquement de refaire surface. Nvidia vient de dévoiler la "super-puce" RTX Spark. Toujours co-developpée avec MediaTak, elle comprend un CPU avec 20 coeurs Nvidia Grace et un GPU avec 6144 coeurs CUDA Blackwell. Nvidia dit que c'est l'équivalent d'une RTX 5070.
Il semble qu'il s'agit de la même puce qu'on trouve dans la plateforme DGX Spark mais un peu bridée afin de ne dépasser les 80W. Elle supporte jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et sera intégrée dans des PC portables créés par le gang habituel (Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Microsoft, et MSI) et qui sortiront à l'automne. Chez Microsoft il s'appellera le Surface Laptop Ultra. Le but principal est de faire tourner des modèles d'IA en local mais ça devrait être une puce fort capable en matière de jeux vidéo.
Prism, la solution de Microsoft pour faire tourner des applis Windows x86 sur Windows Arm, est arrivée à maturité et permet de lancer sans soucis des jeux. Après ça signifie utiliser Windows mais on devrait pouvoir coller Linux sur ces machines vu que c'est l'OS de base du DGX Spark. Certains sont même arrivés à utiliser le FEX de Valve pour faire tourner les jeux x86 sur le CPU Arm. Par contre le tout va casquer. Il n'y a pas de prix annoncé mais à titre de comparison, le ASUS Ascent GX10 (fondé sur le DGX Spark) coûte $3500 pour la version comportant 128 Go de mémoire et un SSD d'1 To.
Il semble qu'il s'agit de la même puce qu'on trouve dans la plateforme DGX Spark mais un peu bridée afin de ne dépasser les 80W. Elle supporte jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et sera intégrée dans des PC portables créés par le gang habituel (Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Microsoft, et MSI) et qui sortiront à l'automne. Chez Microsoft il s'appellera le Surface Laptop Ultra. Le but principal est de faire tourner des modèles d'IA en local mais ça devrait être une puce fort capable en matière de jeux vidéo.
Prism, la solution de Microsoft pour faire tourner des applis Windows x86 sur Windows Arm, est arrivée à maturité et permet de lancer sans soucis des jeux. Après ça signifie utiliser Windows mais on devrait pouvoir coller Linux sur ces machines vu que c'est l'OS de base du DGX Spark. Certains sont même arrivés à utiliser le FEX de Valve pour faire tourner les jeux x86 sur le CPU Arm. Par contre le tout va casquer. Il n'y a pas de prix annoncé mais à titre de comparison, le ASUS Ascent GX10 (fondé sur le DGX Spark) coûte $3500 pour la version comportant 128 Go de mémoire et un SSD d'1 To.