L'ARM secrète de Valve
par CBL, email @CBL_Factor
On attend patiemment le prix des futures Steam Frame et Steam Machine sans se faire trop d'illusion vu les prix de la RAM. Mais même si vous n'achetez pas les machines de Valve, Steam pourrait devenir encore plus omniprésent qu'à l'heure actuelle grâce à la version ARM de Proton. Proton est une version modifiée de Wine qui permet de faire tourner les jeux Windows sous Linux. La version ARM permet en plus de les faire tourner sur une machine ARM. Elle repose sur Fex qui transcrit à la volée les instructions x86 en instructions ARM.
Derrière Fex se trouve un certain Ryan Houdek. Ce dernier ne bosse pas pour Valve mais est payé par Valve pour développer Fex. On trouve aussi Alyssa Rosenzweig qui s'est fait un nom en développant les pilotes GPU pour Asahi Linux qui permet de faire tourner Linux sur un Mac avec Apple Silicon. Elle confirme sur son CV qu'elle a passé ces deux dernières années à bosser pour Valve en tant que travailleuse indépendante. Donc il est vrai que Valve reste une petite boîte mais ils ont pas mal développeurs indépendants qui bossent pour eux sur des projets open source qui bénéficient à tout le monde.
Fex permet à Valve de faire tourner des jeux sur Steam Frame. Mais pas que. Comme je l'expliquais dans une précédente news, Valve a désormais toutes les briques logicielles pour pouvoir installer des jeux PC sur un smartphone Android. Vous pouvez déjà le faire de manière non-officielle ! Valve pourrait aller plus loin en créant une version smartphone de SteamOS en se fondant sur Sailfish OS par exemple. En étant plus réaliste, on miserait plus sur le fait que le Steam Deck 2 utilisera une puce ARM.
