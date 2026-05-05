ACTU
NetHack passe la cinquième
par CBL, email @CBL_Factor
Il n'y avait pas eu de nouvelle version de NetHack depuis plus de 3 ans au point qu'on avait fini par croire que ses développeurs avaient eux aussi fini dans un musée. Mais surprise, la 5.0 vient de sortir et non seulement elle comporte 3100 modifications et corrections de bugs mais en plus son code source a été modernisé pour être plus facilement portable sur des nouvelles plateformes. Toujours écrit en C, ce dernier est désormais conforme au standard C99.
De base, les développeurs ont compilé des binaires pour Windows, MS-DOS et Amiga (AmigaOS) mais le code source comprend tout ce qu'il faut pour compiler pour Linux, macOS, AmigaDOS, Windows CE, OS/2, quelques systèmes UNIX comme BSD ou Solaris, VMS et BeOS. A noter que vous n'avez même pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour faire le saut ASCII. Vous pouvez vous connecter via telnet/ssh à un serveur public pour y jouer ou regarder les autres jouer et même jouer directement dans votre navigateur. Bref, vous n'avez aucune raison de ne pas glander au boulot.
De base, les développeurs ont compilé des binaires pour Windows, MS-DOS et Amiga (AmigaOS) mais le code source comprend tout ce qu'il faut pour compiler pour Linux, macOS, AmigaDOS, Windows CE, OS/2, quelques systèmes UNIX comme BSD ou Solaris, VMS et BeOS. A noter que vous n'avez même pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour faire le saut ASCII. Vous pouvez vous connecter via telnet/ssh à un serveur public pour y jouer ou regarder les autres jouer et même jouer directement dans votre navigateur. Bref, vous n'avez aucune raison de ne pas glander au boulot.