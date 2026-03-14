ACTU
Mouse: P.I. For Hire, l’enquête en noir et blanc s’apprête à commencer
par Buck Rogers, email
Développé par Fumi Games et édité par PlaySide Publishing, ce FPS au style visuel immédiatement reconnaissable, on veut bien entendu parler de Mouse: P.I. For Hire, arrivera ce 16 avril 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et Steam. Nous l’avions repéré dès ses premières bandes-annonces fin 2023 pour son esthétique inspirée des cartoons noirs et blancs des années 1930, et on peut dire que depuis le titre aura continué à faire son petit bonhomme de chemin.
Dans Mouse: P.I. For Hire, les joueurs incarneront Jack Pepper, un détective privé dans la sauce évoluant dans une ville corrompue où au menu ce sera gangsters, complots et fusillades. Le tout se mêlant joyeusement à cette direction artistique rappelant les courts-métrages d’animation de l’âge d’or américain. Personne n’aura loupé que cet univers visuel évoque immédiatement les cartoons classiques de Walt Disney Animation Studios ou Fleischer Studios entre autres, nous avons ainsi une sorte de Mickey Mouse mais détourné ici dans un FPS nerveux et résolument moderne.
On rappelle que, mis à part les décors, le jeu adopte un rendu entièrement dessiné à la main, avec un grain volontairement vintage, des animations exagérées dans la tradition des cartoons des années 1930. Mais derrière cette esthétique rétro se cache en réalité un gameplay beaucoup plus dynamique, mêlant des armes loufoques, une exploration urbaine et des affrontements intenses.
Mouse: P.I. For Hire avait eu plusieurs présentations remarquées, notamment lors du Xbox Partner Preview du 17/10/24 et du Summer Game Fest 2025. Ce qui lui avait permis l’émergence d’une véritable communauté de petits curieux. Dans un marché où les FPS indépendants doivent redoubler d’originalité pour se démarquer, le titre pourrait bien tirer son épingle du jeu grâce à son identité visuelle atypique dans la catégorie, bien que dans d’autres genres vidéoludique il a un peu emboîté le pas d’œuvres comme Cuphead par exemple.
Reste maintenant à voir si l’enquête de Jack (Dr) Pepper tiendra toutes ses promesses. Neanmois, une chose est sûre, c’est qu’au minimum le polar cartoon de Fumi Games pourrait bien devenir l’une des curiosités vidéoludiques les plus marquantes de cette année.
Dans Mouse: P.I. For Hire, les joueurs incarneront Jack Pepper, un détective privé dans la sauce évoluant dans une ville corrompue où au menu ce sera gangsters, complots et fusillades. Le tout se mêlant joyeusement à cette direction artistique rappelant les courts-métrages d’animation de l’âge d’or américain. Personne n’aura loupé que cet univers visuel évoque immédiatement les cartoons classiques de Walt Disney Animation Studios ou Fleischer Studios entre autres, nous avons ainsi une sorte de Mickey Mouse mais détourné ici dans un FPS nerveux et résolument moderne.
On rappelle que, mis à part les décors, le jeu adopte un rendu entièrement dessiné à la main, avec un grain volontairement vintage, des animations exagérées dans la tradition des cartoons des années 1930. Mais derrière cette esthétique rétro se cache en réalité un gameplay beaucoup plus dynamique, mêlant des armes loufoques, une exploration urbaine et des affrontements intenses.
Mouse: P.I. For Hire avait eu plusieurs présentations remarquées, notamment lors du Xbox Partner Preview du 17/10/24 et du Summer Game Fest 2025. Ce qui lui avait permis l’émergence d’une véritable communauté de petits curieux. Dans un marché où les FPS indépendants doivent redoubler d’originalité pour se démarquer, le titre pourrait bien tirer son épingle du jeu grâce à son identité visuelle atypique dans la catégorie, bien que dans d’autres genres vidéoludique il a un peu emboîté le pas d’œuvres comme Cuphead par exemple.
Reste maintenant à voir si l’enquête de Jack (Dr) Pepper tiendra toutes ses promesses. Neanmois, une chose est sûre, c’est qu’au minimum le polar cartoon de Fumi Games pourrait bien devenir l’une des curiosités vidéoludiques les plus marquantes de cette année.